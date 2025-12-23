23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

पटना एयरपोर्ट से मिलर स्कूल तक आज लहराएगा भगवा, नितिन नबीन के रोड शो के लिए बदली शहर की सूरत

पटना में नितिन नबीन के रोड शो के चलते ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। रोड शो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट से मिलर हाईस्कूल तक होगा,

2 min read
Google source verification

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 23, 2025

बिहार के मंत्री नितिन नवीन

बिहार के मंत्री नितिन नवीन

Nitin Nabin बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन मंगलवार को पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके पटना आगमन को लेकर बीजेपी ने स्वागत की भव्य तैयारी की है। पटना एयरपोर्ट से नितिन नवीन रोड शो के रूप में मिलर हाई स्कूल मैदान पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि नितिन नवीन के स्वागत के लिए प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के सातों मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं।

ट्रैफिक रूट बदला

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना में रोड शो को देखते हुए दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नितिन नबीन का रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होगा और अरण्य भवन, शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाईचक, हाईकोर्ट, ऊर्जा भवन, आयकर गोलंबर, भाजपा प्रदेश कार्यालय एवं मिलर हाईस्कूल तक होगा। इस दौरान इस मार्ग पर गाड़ियों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन अग्निशमन/एंबुलेंस/ शव वाहन/ मरीजों के वाहन/न्यायायिक कार्य से जुड़े वाहन/पासधारक वाहन को छोड़ अन्य सामान्य वाहन को इससे मुक्त रखा गया है।

यात्रा से पहले पहुंचे एयरपोर्ट

ट्रैफिक पुलिस ने पटना में नितिन नबीन के रोड शो को देखते हुए यात्रियों से अपील किया है कि रोड शो के समय से तीन घंटे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएं। इस दौरान बेली रोड, जगदेव पथ और वीरचंद पटेल पथ पर पार्किंग पूरी तरह वर्जित रहेगी। आर ब्लॉक गोलंबर से आयकर गोलंबर तक वीरचंद पटेल पथ के दोनों लेन में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। छोटे वाहनों की पार्किंग जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक तक और बड़ी गाड़ियों व बसों की पार्किंग अटल पथ के एक फ्लैंक में निर्धारित की गई है।

अभिनंदन सभा का आयोजन

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के रोड शो के बाद मिलर हाई स्कूल मैदान में अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया है, जहां बिहार की लोककला आधारित झांकियां प्रमुख आकर्षण होंगी। इसके साथ ही सभी विधानसभा इकाइयों और पार्टी के विभिन्न मोर्चों के लिए अलग अलग मंच बनाए गए हैं।

पंचमुखी हनुमान की पूजा करेंगे

नितिन नबीन रोड शो का काफिला शेखपुरा मोड़ होते हुए राजवंशी नगर महावीर मंदिर पहुंचेगा, पंचमुखी हनुमान मंदिर में वे पूजा करेंगे। इसके बाद वे पुनाईचक मार्ग से पटना हाई कोर्ट के समीप डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आयकर गोलंबर पर वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ मिलर हाई स्कूल मैदान पहुंचेगा। नितिन नबीन के रोड शो को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है।

बंगाल पहली प्राथमिकता! कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने तय किया 2026 का एजेंडा, बोले- संगठन इतना मजबूत है कि जीत पक्की
Bihar news

Published on:

23 Dec 2025 09:15 am

पटना एयरपोर्ट से मिलर स्कूल तक आज लहराएगा भगवा, नितिन नबीन के रोड शो के लिए बदली शहर की सूरत

