पटना एयरपोर्ट से मिलर स्कूल तक आज लहराएगा भगवा, नितिन नबीन के रोड शो के लिए बदली शहर की सूरत

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना में रोड शो को देखते हुए दिन के 12 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नितिन नबीन का रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होगा और अरण्य भवन, शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाईचक, हाईकोर्ट, ऊर्जा भवन, आयकर गोलंबर, भाजपा प्रदेश कार्यालय एवं मिलर हाईस्कूल तक होगा। इस दौरान इस मार्ग पर गाड़ियों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन अग्निशमन/एंबुलेंस/ शव वाहन/ मरीजों के वाहन/न्यायायिक कार्य से जुड़े वाहन/पासधारक वाहन को छोड़ अन्य सामान्य वाहन को इससे मुक्त रखा गया है।