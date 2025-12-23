बिहार में बड़ा रेल हादसा टला! पटरी पर अचानक आया रोटावेटर ट्रेन से टकराया, 500 मीटर तक घसीटता चला गया

पैसेंजर ट्रेन संख्या 63369 सुबह 7:44 बजे आरा स्टेशन से रवाना हुई थी। करीब दस मिनट बाद यानी सुबह 7:54 बजे, गरहनी स्टेशन मास्टर एसके सिंह को खबर मिली कि उदवंतनगर के पास रेलवे ट्रैक पर एक हादसा हुआ है। एक ट्रेन की टक्कर रोटावेटर से हो गई थी इस टक्कर के कारण ट्रेन में बैठे लोगों को तेज आवाज के साथ जोरदार झटका महसूस हुआ। इससे यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री अपनी सीटों से उठकर इधर-उधर भागने लगे। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखने की कोशिशें शुरू हो गईं। हालांकि रेलवे कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को शांत किया और स्थिति को जल्द काबू में ले लिया।