23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में बड़ा रेल हादसा टला! पटरी पर अचानक आया रोटावेटर ट्रेन से टकराया, 500 मीटर तक घसीटता चला गया

Train Accident: भोजपुर जिले में आरा-सासाराम पैसेंजर ट्रेन एक रोटावेटर से टकरा गई। टक्कर के बाद, खेती का उपकरण इंजन में फंस गया और करीब 500 मीटर तक घसीटता रहा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 23, 2025

Train accident

ट्रेन से टकराई रोटावेटर (फोटो-पत्रिका)

Train Accident:बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। आरा-सासाराम पैसेंजर ट्रेन एक रोटावेटर (मिट्टी को बारीक करने वाला एक खेती का औजार) से टकरा गई। यह घटना उदवंतनगर हॉल्ट के पास हुई, जब रोटावेटर अचानक पटरियों पर आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोटावेटर ट्रेन के इंजन में फंस गया और करीब 500 मीटर तक घिसटता चला गया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री या रेलवे कर्मचारी को चोट नहीं लगी और ट्रेन पटरी से नहीं उतरी।

सुबह 7:54 बजे हुई घटना, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

पैसेंजर ट्रेन संख्या 63369 सुबह 7:44 बजे आरा स्टेशन से रवाना हुई थी। करीब दस मिनट बाद यानी सुबह 7:54 बजे, गरहनी स्टेशन मास्टर एसके सिंह को खबर मिली कि उदवंतनगर के पास रेलवे ट्रैक पर एक हादसा हुआ है। एक ट्रेन की टक्कर रोटावेटर से हो गई थी इस टक्कर के कारण ट्रेन में बैठे लोगों को तेज आवाज के साथ जोरदार झटका महसूस हुआ। इससे यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री अपनी सीटों से उठकर इधर-उधर भागने लगे। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखने की कोशिशें शुरू हो गईं। हालांकि रेलवे कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए यात्रियों को शांत किया और स्थिति को जल्द काबू में ले लिया।

घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा

शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हादसा सुबह घने कोहरे की वजह से हुआ। कम विजिबिलिटी के कारण रोटावेटर ड्राइवर समय पर आती हुई ट्रेन को नहीं देख पाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक रोटावेटर ट्रैक पर आ गया और ट्रेन उससे टकरा गई। टक्कर के बाद रोटावेटर ड्राइवर गाड़ी से नीचे गिर गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई।

लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टला

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन कंट्रोल्ड स्पीड से चल रही थी। लोको पायलट ने खतरा महसूस होते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो गई और एक बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चल रही होती, तो नतीजे कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकते थे।

रेलवे प्रशासन और RPF तुरंत मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के सीनियर अधिकारी, इंजीनियरिंग स्टाफ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) मौके पर पहुंचे। सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इसके बाद इंजन में फंसे रोटावेटर को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद किसी भी नुकसान की जांच के लिए रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया गया।

कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं

हादसे की वजह से आरा-सासाराम सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहीं। ट्रेन को हटाने और ट्रैक क्लियर करने के बाद पैसेंजर ट्रेन को धीमी गति से आगे बढ़ने दिया गया और बाद में उसने अपना नॉर्मल शेड्यूल फिर से शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता चल सके कि रोटावेटर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा। शुरुआती जांच में ट्रेन ड्राइवर की तरफ से किसी भी लापरवाही की बात सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

‘मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं…’ बहन के जन्मदिन पर भावुक हुए तेज प्रताप यादव, अंग्रेजी में लिखा लंबा पोस्ट
पटना
तेज प्रताप यादव और उनकी बहन चंदा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में बड़ा रेल हादसा टला! पटरी पर अचानक आया रोटावेटर ट्रेन से टकराया, 500 मीटर तक घसीटता चला गया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.