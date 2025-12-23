‘मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं…’ बहन के जन्मदिन पर भावुक हुए तेज प्रताप यादव, अंग्रेजी में लिखा लंबा पोस्ट

तेज प्रताप यादव और उनकी बहन चंदा (फोटो- X@TejYadav14)
बिहार की राजनीति में अपने बेबाक और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव इस बार बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में हैं। अपनी बड़ी बहन चंदा यादव के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंग्रेजी में एक लंबा और इमोशनल पोस्ट किया है। साथ ही अपनी बहन के साथ तस्वीर भी शेयर की है।
अपने पोस्ट की शुरुआत तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे चंदा दीदी लिखा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि वे शायद दुनिया के सबसे अच्छे भाई नहीं रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वे अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तेज प्रताप ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में कई बातें अपनी बहन से सीखीं और आज जो कुछ भी हैं, उसमें बहन की भूमिका अहम रही है।
तेज प्रताप यादव ने लिखा, 'मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे पता है कि आप मेरा ख्याल रखती हैं, भले ही आप इसे खुलकर न कहें। मुझे जिस बड़ी बहन की जरूरत थी, वैसी बनने के लिए धन्यवाद। चुपचाप, मजबूती से, हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहने के लिए मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। अब मुझे यह समझ में आता है और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे बड़ा होने में मदद की है। आपने मुझे आज जैसा बनाया है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।'
अपने पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने बहन को सिर्फ बहन नहीं, बल्कि अपनी एंकर बताया यानी जीवन का वह स्थायी आधार, जो हर हाल में इंसान को थामे रखता है। उन्होंने लिखा कि उनकी बहन ने उनकी पर्सनैलिटी को बनाने और उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई है। आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वह इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।
तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी स्वीकार किया कि वे हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलते और उनसे गलतियां होती रही हैं। लेकिन उन्होंने यह भरोसा जताया कि जब भी वे रास्ता भटकते हैं और वापस सही दिशा में लौटते हैं, उनकी बहन उनके साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने लिखा कि जीवन चाहे संघर्ष दिखाए या सफलता, शांति दे या अराजकता वे और उनकी बहन हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।
मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के बाद, चंदा यादव लालू यादव की तीसरी बेटी हैं। चंदा खुद को राजनीति से दूर रखती हैं, और पारिवारिक झगड़ों में उनका नाम शायद ही कभी आता है। चंदा ने लॉ (LLB) की पढ़ाई की है और 2006 में विक्रम सिंह से शादी की। चंदा के पति पेशे से पायलट हैं और उन्हें भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।
