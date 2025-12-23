23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं…’ बहन के जन्मदिन पर भावुक हुए तेज प्रताप यादव, अंग्रेजी में लिखा लंबा पोस्ट

अपनी बहन चंदा के जन्मदिन पर, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक इमोशनल मैसेज पोस्ट किया। खुद को "दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं" बताते हुए, उन्होंने अपनी बहन के सपोर्ट, प्यार और भरोसे के लिए आभार जताया और अच्छे-बुरे समय में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 23, 2025

तेज प्रताप यादव और उनकी बहन चंदा

तेज प्रताप यादव और उनकी बहन चंदा (फोटो- X@TejYadav14)

बिहार की राजनीति में अपने बेबाक और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव इस बार बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में हैं। अपनी बड़ी बहन चंदा यादव के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंग्रेजी में एक लंबा और इमोशनल पोस्ट किया है। साथ ही अपनी बहन के साथ तस्वीर भी शेयर की है।

मैं सबसे अच्छा भाई नहीं, लेकिन दिल से जुड़ा- तेज प्रताप यादव

अपने पोस्ट की शुरुआत तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे चंदा दीदी लिखा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि वे शायद दुनिया के सबसे अच्छे भाई नहीं रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वे अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तेज प्रताप ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में कई बातें अपनी बहन से सीखीं और आज जो कुछ भी हैं, उसमें बहन की भूमिका अहम रही है।

समर्थन के लिए जताया बहन का आभार

तेज प्रताप यादव ने लिखा, 'मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे पता है कि आप मेरा ख्याल रखती हैं, भले ही आप इसे खुलकर न कहें। मुझे जिस बड़ी बहन की जरूरत थी, वैसी बनने के लिए धन्यवाद। चुपचाप, मजबूती से, हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहने के लिए मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। अब मुझे यह समझ में आता है और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे बड़ा होने में मदद की है। आपने मुझे आज जैसा बनाया है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।'

तुम सिर्फ बहन नहीं, मेरी एंकर हो -तेज प्रताप यादव

अपने पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने बहन को सिर्फ बहन नहीं, बल्कि अपनी एंकर बताया यानी जीवन का वह स्थायी आधार, जो हर हाल में इंसान को थामे रखता है। उन्होंने लिखा कि उनकी बहन ने उनकी पर्सनैलिटी को बनाने और उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई है। आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वह इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।

हमेशा साथ निभाने का किया वादा

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी स्वीकार किया कि वे हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलते और उनसे गलतियां होती रही हैं। लेकिन उन्होंने यह भरोसा जताया कि जब भी वे रास्ता भटकते हैं और वापस सही दिशा में लौटते हैं, उनकी बहन उनके साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने लिखा कि जीवन चाहे संघर्ष दिखाए या सफलता, शांति दे या अराजकता वे और उनकी बहन हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।

कौन हैं चंदा यादव?

मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के बाद, चंदा यादव लालू यादव की तीसरी बेटी हैं। चंदा खुद को राजनीति से दूर रखती हैं, और पारिवारिक झगड़ों में उनका नाम शायद ही कभी आता है। चंदा ने लॉ (LLB) की पढ़ाई की है और 2006 में विक्रम सिंह से शादी की। चंदा के पति पेशे से पायलट हैं और उन्हें भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

ये भी पढ़ें

Bihar Sarkari Naukri: नए साल में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी नीतीश सरकार, गृह और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

तेज प्रताप यादव

Published on:

23 Dec 2025 10:54 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं…’ बहन के जन्मदिन पर भावुक हुए तेज प्रताप यादव, अंग्रेजी में लिखा लंबा पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.