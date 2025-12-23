Viral Video: ‘बाबूजी बीमार हैं, कभी-कभी पीते हैं…’ शराब के साथ पकड़ाए होमगार्ड जवान का अजीब बहाना

Viral Video: बिहार में शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार मामला किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि वर्दी पहने एक होम गार्ड जवान का है। मधुबनी जिले के एक वायरल वीडियो में, एक होम गार्ड जवान शराब ले जाते हुए पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसने जो सफाई दी, वह अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। जवान ने दावा किया कि उसके पिता बीमार रहते हैं और कभी-कभी शराब पीते हैं, इसलिए वह शराब घर ले जा रहा था। लगभग साढ़े तीन मिनट के इस वीडियो ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।