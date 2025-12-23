Viral Video: ‘बाबूजी बीमार हैं, कभी-कभी पीते हैं…’ शराब के साथ पकड़ाए होमगार्ड जवान का अजीब बहाना

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब
Viral Video: बिहार में शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार मामला किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि वर्दी पहने एक होम गार्ड जवान का है। मधुबनी जिले के एक वायरल वीडियो में, एक होम गार्ड जवान शराब ले जाते हुए पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसने जो सफाई दी, वह अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। जवान ने दावा किया कि उसके पिता बीमार रहते हैं और कभी-कभी शराब पीते हैं, इसलिए वह शराब घर ले जा रहा था। लगभग साढ़े तीन मिनट के इस वीडियो ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर एक होम गार्ड जवान को रोककर उसका बैग चेक करने के लिए कहता है। ऑफिसर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन जब बैग खोला जाता है, तो उसके अंदर शराब की एक बोतल मिलती है। इसके बाद युवक होम गार्ड जवान से सवाल करता है, “कहां ले जा रहे थे दारू?” जवाब में होमगार्ड जवान कहता है, “घर ले जा रहे हैं, हमारे बाबूजी बीमार हैं।” जब युवक पूछता है, “आपके बाबूजी दारू पीते हैं?” तो जवान कह देता है कि हां, कभी-कभी पीते हैं।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि होम गार्ड जवान उस जवान लड़के से रिकॉर्डिंग बंद करने की बात कहता है। वह कहता है कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन वह लड़का नहीं रुकता। इसी दौरान, जवान यह भी पूछता है कि क्या तुम इसीलिए हमारा पीछा कर रहे थे? जब उसे लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो वह अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर थोड़ी दूर फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, जिसमें दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आखिर में युवक फेंकी हुई बोतल वापस लाने की बात कहता है, लेकिन जवान अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर चला जाता है।
जब यह वीडियो मधुबनी के पुलिस सुपरिटेंडेंट योगेंद्र कुमार के संज्ञान में आया, तो SP ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सुशील कुमार है, जो बिस्फी पुलिस स्टेशन में तैनात बिहार होम गार्ड का कांस्टेबल है। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद, होम गार्ड कांस्टेबल सुशील कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उसे नौकरी से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
SP योगेंद्र कुमार ने इस मामले में FIR दर्ज करने और आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ, चाहे उनका पद या वर्दी कुछ भी हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में 2016 से शराब पर पूरी तरह से बैन है और इस कानून के तहत शराब का उत्पादन, भंडारण, बिक्री और सेवन सभी अपराध माने जाते हैं।
