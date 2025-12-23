बिहार में माफियाओं की कुर्की शुरू! EOU के रडार पर रीतलाल यादव के भाई सहित 20 बड़े माफिया, 55 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

EOU के प्रस्ताव के अनुसार, लैंड माफिया से जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी की कुल अनुमानित कीमत लगभग 39 करोड़ रुपये है। EOU का कहना है कि इन सभी के खिलाफ अवैध रूप से जमीन हड़पने, जाली दस्तावेजों से प्रॉपर्टी हासिल करने और क्रिमिनल नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। जिन भू-माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी उनमें पटना के अश्विनी कुमार सिंह, दानापुर के राजबल्लभ कुमार और पारस राय, खुसरुपुर के संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन, खगौल के टिकू कुमार, भोजपुर के कामाख्या सिंह, दरभंगा के मो. रिजवान और कैमूर के वीरेंद्र बिंद सहित अन्य नाम शामिल हैं।