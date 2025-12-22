Year Ender 2025: पटना मेट्रो से पूर्णिया एयरपोर्ट और सिक्स लेन पुल तक, वो योजनाएं जो बनीं बिहार की नई लाइफलाइन

बिहार की राजधानी पटना में 6 अक्टूबर, 2025 को मेट्रो सेवा शुरू होने से राज्य में शहरी विकास को एक नई दिशा मिली है। पटना मेट्रो के पहले फेज में ISBT, ज़ीरो माइल और भूतनाथ स्टेशनों से सेवाएं शुरू हुईं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर, ईस्ट-वेस्ट और नॉर्थ-साउथ प्रस्तावित हैं, जिनमें अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों तरह की लाइनें होंगी। भविष्य में, पटना जंक्शन, गांधी मैदान, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और बेली रोड जैसे प्रमुख इलाके मेट्रो से जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को शहर की ट्रैफिक समस्याओं का स्थायी समाधान माना जा रहा है।