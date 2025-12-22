घूस में आलू मांगना पड़ा महंगा! रजौली चेकपोस्ट पर तैनात 11 जवान सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर गिरी गाज

Bihar News: बिहार के नवादा जिले के रजौली चेकपोस्ट का एक वीडियो बीते दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें चेकपोस्ट पर तैनात गृहरक्षक जवानों ने एक ट्रक चालक से खर्चा-पानी की डिमांड की थी और घूस के तौर पर आलू भी मांगे थे। मामला उजागर होने के बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो की जांच के बाद दोषी पाए गए 11 गृहरक्षक जवानों को निलंबित कर दिया गया है। नवादा पुलिस अधिक्षक अभिनव धीमान की अनुशंसा पर जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने यह कार्रवाई की है।