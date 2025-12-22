Bihar Politics: ‘सब MP-MLA 10% कमीशन लेते हैं… तुम भी लो’, जीतन राम मांझी ने खुले मंच से किसे दी सलाह?

Bihar Politics: हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। गया जी में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के कार्यक्रम के दौरान मांझी ने खुले मंच से ऐसा बयान दे दिया, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सभी सांसद और विधायक अपने फंड से कमीशन लेते हैं और अपने बेटे व बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी यही करने की सलाह दे डाली।