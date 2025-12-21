Video: ‘हम पार्टी के महामंत्री थे, बिना नोटिस मेरा घर ढा दिया!’ बुलडोजर एक्शन पर फूट-फूटकर रोया भाजपा नेता

Bihar Bulldozer Action: बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हर दिन राज्य के अलग-अलग शहरों में अवैध स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र में भी प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की, जिसके बाद इस कार्रवाई से आहत एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता का रोते-बिलखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित का दावा है कि वह भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और महामंत्री रह चुका है, इसके बावजूद बिना किसी पूर्व नोटिस के उसका घर बुलडोजर से ढहा दिया गया।
पीड़ित ने मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोते हुए कहा कि वह वर्षों से उसी घर में रह रहा था। अचानक प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और बिना किसी लिखित नोटिस या मोहलत दिए पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। पीड़ित के अनुसार वो भाजपा के सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, महामंत्री भी रह चुके हैं। पीड़ित ने कहा कि कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था। CO ने नोटिस भी नहीं दिया, सामान निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया।
यह पूरा मामला सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा क्षेत्र का है, जहां शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन चलाया। अधिकारियों के मुताबिक, अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
इस घटना ने प्रशासनिक कार्रवाई से आगे राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पीड़ित का रोते हुए वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका भारती ने भाजपा और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, "बुलडोजर ‘न्याय’ नहीं करती, लेकिन हमारे गृहमंत्री बुलडोजर ‘न्याय’ के प्रतीक बनाते जा रहे हैं।” इस पोस्ट में प्रियंका भारती ने पीड़ित द्वारा कही जा रही बातों को भी लिखा है।
प्रियंका भारती द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मोहम्मद सुलेमान नाम के यूजर ने लिखा, "इसी पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ी है।" अभिषेक भारती नाम के यूजर ने लिखा, "इस बात से तुम लोग को शिक्षा लेना चाहिए कि गलत रहोगे तो बुलडोजर चलेगा ही चाहे एक नम्बर कार्यकर्ता हो या दो नम्बर, ये राजद का आतंक राज नहीं है कि अपने आदमी से सब जगह जमीन हड़पाते चलेगा।" ऐसे ही कई अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग