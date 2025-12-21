Video: ‘हम पार्टी के महामंत्री थे, बिना नोटिस मेरा घर ढा दिया!’ बुलडोजर एक्शन पर फूट-फूटकर रोया भाजपा नेता

प्रियंका भारती द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मोहम्मद सुलेमान नाम के यूजर ने लिखा, "इसी पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां हमारा मकान थोड़ी है।" अभिषेक भारती नाम के यूजर ने लिखा, "इस बात से तुम लोग को शिक्षा लेना चाहिए कि गलत रहोगे तो बुलडोजर चलेगा ही चाहे एक नम्बर कार्यकर्ता हो या दो नम्बर, ये राजद का आतंक राज नहीं है कि अपने आदमी से सब जगह जमीन हड़पाते चलेगा।" ऐसे ही कई अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।