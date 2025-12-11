पटना में बुलडोजर चला तो फूट-फूटकर रो पड़े दुकानदार, कहा- हमारा कसूर क्या है… हम BJP को इसीलिए जिताए थे?

मछली बाज़ार में कार्रवाई के दौरान एक महिला और एक पुरुष दुकानदार फूट-फूटकर रोने लगे। दोनों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके रोज़गार को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के खत्म कर रही है। रोते हुए एक दुकानदार ने गुस्से में कहा, "इसलिए हम BJP को बिहार में जिताए थे? हमें ही कुचल दीजिए बुलडोज़र से। अब जहर खाकर मर जाएं क्या? बच्चों को खिलाएं क्या?" दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से यही उनका एकमात्र रोजगार है। अचानक दुकान तोड़ देने से उनके सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।