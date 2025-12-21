हिजाब विवाद पर जीतन राम मांझी का गजब लॉजिक, बोले- 74 साल का बुजुर्ग करे तो गलत नहीं

मांझी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हिजाब की घटना को लेकर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपील की कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतना चाहिए और समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के लंबे राजनीतिक करियर का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह हमेशा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सभी धर्मों के सम्मान के समर्थक रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि वह कभी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं रहे। उनके जीवन के इस पड़ाव पर उनके शब्दों में गलत इरादे ढूंढना सही नहीं है।