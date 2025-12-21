‘50 लाख घूस मांगता है आपका अफसर…’ पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, CO पर लगाए गंभीर आरोप

Bihar News:बिहार में जमीन और उसके म्यूटेशन से जुड़ा भ्रष्टाचार एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के बिहार में जमीन माफियाओं को 'ठंडा' करने के दावे पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक सर्कल ऑफिसर (CO) पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके दावा किया कि पूर्णिया का एक अंचल अधिकारी म्यूटेशन के लिए खुलेआम 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगता है और अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो पहले से मंजूर किए गए म्यूटेशन को भी रद्द कर देता है।