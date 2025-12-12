‘कांपो नहीं, काम करो…15 दिन का टाइम दे रहा हूं’ डिप्टी CM विजय सिन्हा की फटकार से थरथराने लगा कर्मचारी

कार्यक्रम के दौरान पटना के फुलवारीशरीफ के सिमरा थाना जानीपुर क्षेत्र से आए एक आवेदक ने बताया कि भूमि परिमार्जन का उनका मामला लंबे समय से लंबित है। आवेदन बार-बार देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब विजय सिन्हा ने मंच पर मौजूद कर्मचारी से कारण पूछा, तो वह सहम गया और उसके हाथ-पैर कांपने लगे। सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता न्याय के लिए भटकती है और कर्मचारी गंभीरता नहीं दिखाते। उन्होंने कहा, 'लोग वर्षों से परेशान हैं। आप लोग काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई तय है। 15 दिन के भीतर हर लंबित मामले को निपटाइए, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा।'