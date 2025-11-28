बिहार के डिप्टी सीएम के स्वागत में गोलियों की बौछार, RJD ने कसा तंज- दिखाओ दोनाली… हड़काओ पब्लिक को खाली!

विजय सिन्हा ने बाद में सोशल मीडिया पर स्वागत कार्यक्रम और रोड शो की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "लखीसराय के अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर उनके अपार समर्थन, आत्मीय स्नेह और अखंड विश्वास को देखकर अभिभूत हूं। जन-परिजनों का यह प्रेम और अपनापन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है । इनसे मिलने वाला दुर्लभ स्नेह और सम्मान ही मुझे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने और क्षेत्र को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के संकल्प की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जनविश्वास की शक्ति और सबके सामूहिक प्रयासों से, लखीसराय को विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा।"