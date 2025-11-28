Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार के डिप्टी सीएम के स्वागत में गोलियों की बौछार, RJD ने कसा तंज- दिखाओ दोनाली… हड़काओ पब्लिक को खाली!

Bihar Politics: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत कार्यक्रम के दौरान समर्थकों द्वारा की गई खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद RJD ने सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला और इसे सुभाषण की सरकार बताया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

bihar politics

लखीसराय में विजय सिन्हा का रोड शो और स्वागत कार्यक्रम

Bihar Politics: बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। एक ओर एनडीए नेता लगातार कानून का राज स्थापित करने और अपराधियों को नहीं बख्शने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी और राजद हर दिन क्राइम बुलेटिन के जरिए सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच शुक्रवार को सामने आए एक वीडियो ने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है।

लखीसराय में बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के स्वागत कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें समर्थक खुलेआम हथियार लहराते और आसमान में गोलियां चलाते दिखे। यह घटना तब हुई, जब विजय सिन्हा चुनाव जीतने के बाद बड़हिया में जन-आभार जताने पहुंचे थे।

वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज और नारों का शोर

वायरल फुटेज में विजय सिन्हा अपनी गाड़ी के ऊपर माइक्रोफोन लेकर जनता को संबोधित करते दिख रहे हैं, जबकि उनके आसपास मौजूद समर्थक लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस रोड शो में समर्थकों ने बुलडोजर से फूल वर्षा भी की और हवा में हथियार लहराते वीडियो बनाए। यह वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विपक्ष ने इसे कानून-व्यवस्था पर खुला प्रश्नचिह्न बताया है।

RJD का तीखा हमला

वायरल वीडियो को लेकर RJD ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर तीखा वार किया। पोस्ट में लिखा गया, "चलाओ गोली! दिखाओ दोनाली! हड़काओ पब्लिक को खाली! सुभाषण की सरकार आई है! बड़बोले दुःशासन की सरकार आई है! अब 5 साल तक 25-30 साल पहले की मनगढ़ंत बातों पर प्रवचन सुनते रहिए। क्योंकि इससे अधिक इस सरकार का बस का कुछ नहीं है!"

RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, “जंगलराज का आरोप लगाने वाले अब खुलेआम फायरिंग करवा रहे हैं। यह नई सरकार में अपराधियों का महिमामंडन है।”

विजय सिन्हा ने जनता को दिया धन्यवाद

विजय सिन्हा ने बाद में सोशल मीडिया पर स्वागत कार्यक्रम और रोड शो की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "लखीसराय के अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर उनके अपार समर्थन, आत्मीय स्नेह और अखंड विश्वास को देखकर अभिभूत हूं। जन-परिजनों का यह प्रेम और अपनापन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है । इनसे मिलने वाला दुर्लभ स्नेह और सम्मान ही मुझे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने और क्षेत्र को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के संकल्प की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जनविश्वास की शक्ति और सबके सामूहिक प्रयासों से, लखीसराय को विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा।"

हर्ष फायरिंग के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता और BNS 106(1) के तहत हवा में गोली चलाना गैरकानूनी है। इसके दोषी को 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। बावजूद इसके, पुलिस की मौन भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

