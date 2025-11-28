Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Crime: ‘मां को गोली लगी, जल्दी आओ…’ पहले बेटे को रोते हुए किया फोन, फिर पत्नी को सीने में गोली मार हुआ फरार

Bihar Crime: नवादा के रजौली थाना इलाके में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली मारने से पहले उसने अपने बेटे को फोन करके कहा कि मां को गोली लग गई है। जब बेटा पहुंचा तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी। आरोपी फरार है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 28, 2025

bihar crime

रोते-बिलखते पीड़िता के बेटा बहू

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हत्या की खबर सामने आई है। रजौली थाना क्षेत्र के कचहरिया डीह में शुक्रवार को एक पति ने अपनी पत्नी को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात से ठीक पहले आरोपी ने अपने बेटे को फोन कर रोते हुए कहा, “मां को गोली लगी है, जल्दी घर आओ और बचाओ।” लेकिन जब बेटा घर पहुंचा, तब तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी और उसके पिता फरार।

कैसे हुआ घटना का खुलासा

मृतका की पहचान कचहरिया डीह निवासी गोपाल मिश्रा की 50 वर्षीय पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। परिजनों और गांव के लोगों के मुताबिक, गोपाल मिश्रा लंबे समय से नशे का आदी था और अक्सर घर में झगड़ा करता था। उसका स्वभाव बेहद आक्रामक था और नशे की हालत में वह अक्सर मारपीट भी करता था। शुक्रवार दोपहर उसने आपसी कलह के बाद पत्नी के सीने पर बेहद करीब से गोली चला दी। गोली लगते ही गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

घायल होने का ड्रामा कर बेटे को बुलाया

मृतका के बेटे श्रीकांत कुमार ने बताया कि वे अभी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बुधुआ गांव में रहते हैं। शुक्रवार को उसके पिता गोपाल ने उसे कई बार फोन करके हरदिया आने का दबाव बनाया। पिता के दबाव में वह हरदिया जाने के लिए घर से निकला ही था कि करीब आधे घंटे बाद उसके पिता का फिर फोन आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि किसी ने मेरी मां को गोली मार दी है। जल्दी आओ, हमें उसे अस्पताल ले जाना है।लेकिन जब वह घर पहुंचा तो गीता देवी जमीन पर मृत पड़ी थी।

फरार होने के दौरान फायरिंग भी की

मृतका के पति के बड़े भाई शंभु मिश्रा ने बताया, “गोपाल मिश्रा ने पत्नी को सीने में गोली मारी और भागते समय ईंट-भट्ठा की तरफ जाते हुए कई राउंड फायर भी किया।” गोपाल मिश्रा के नशे और हिंसक व्यवहार से पूरा परिवार परेशान था, जिस कारण उससे कोई खास संबंध भी नहीं रखता था।

image

Bihar news

28 Nov 2025 06:51 pm

Bihar Crime: 'मां को गोली लगी, जल्दी आओ…' पहले बेटे को रोते हुए किया फोन, फिर पत्नी को सीने में गोली मार हुआ फरार

