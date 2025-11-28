Bihar Crime: ‘मां को गोली लगी, जल्दी आओ…’ पहले बेटे को रोते हुए किया फोन, फिर पत्नी को सीने में गोली मार हुआ फरार

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हत्या की खबर सामने आई है। रजौली थाना क्षेत्र के कचहरिया डीह में शुक्रवार को एक पति ने अपनी पत्नी को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात से ठीक पहले आरोपी ने अपने बेटे को फोन कर रोते हुए कहा, “मां को गोली लगी है, जल्दी घर आओ और बचाओ।” लेकिन जब बेटा घर पहुंचा, तब तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी और उसके पिता फरार।