Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

असदुद्दीन ओवैसी और राजद नेता तेजस्वी यादव। (फोटो- IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी काफी एक्टिव हैं। तमाम नेताओं की तरह वह भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। अब जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त तंज कसा है।
दरअसल, तेजस्वी ने अपने एक इंटरव्यू में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट (कट्टरपंथी) कह दिया था। इसपर ओवैसी बिहार में एक मंच से करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा- बाबू, जरा तुम इंग्लिश में 'एक्सट्रीमिस्ट' लिखकर दिखाना।
ओवैसी बिहार के किशनगंज जिले में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान, जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी से एक इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपने बिहार चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया तो उनका जवाब था- वह (ओवैसी) एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टरपंथी और आतंवादी हैं।
ओवैसी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछता चाहता हूं- बाबू, 'एक्सट्रीमिस्ट' को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बतादो। वह (तेजस्वी) मुझे एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं लंबी ढाढ़ी रखता हूं और सिर पर टोपी पहनता हूं। वह इसलिए भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं क्योंकि मैं गर्व के साथ अपने धर्म का पालन करता हूं।
ओवैसी ने तेजस्वी का मजाक उड़ाते हुए यह भी कहा कि वे शब्द का सही उच्चारण या अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन इसे हथियार बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
ओवैसी ने आगे कहा कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर चरमपंथी कहना पूरे सीमांचल की जनता का अपमान है। अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथ है, तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहलाना पसंद है।
ओवैसी ने किशनगंज में यह भी कहा कि तेजस्वी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वे आसमान में उड़ रहे हैं, जनता उन्हें जमीन पर उतारेगी।
इसके अलावा, ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी को गठबंधन के लिए पत्र लिखे, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम दास नहीं बनना चाहते, बराबरी का हक मांगते हैं।
बता दें कि ओवैसी ने बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। जिसके बाद से ओवैसी लालू और तेजस्वी पर हमलावर हो गए हैं।
