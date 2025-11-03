Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

ओवैसी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछता चाहता हूं- बाबू, 'एक्सट्रीमिस्ट' को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बतादो। वह (तेजस्वी) मुझे एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं लंबी ढाढ़ी रखता हूं और सिर पर टोपी पहनता हूं। वह इसलिए भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं क्योंकि मैं गर्व के साथ अपने धर्म का पालन करता हूं।