मंदिर, मजार और जेपी को नमन! राजनीति में कदम रखते ही पिता नीतीश के नक्शे-कदम पर निशांत कुमार

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार की राजनीति में आने के बाद पब्लिक में मिलना-जुलना शुरू कर दिया है। जदयू के सदस्या लेने के बाद निशांत कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी और पटना के मशहूर महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे हाई कोर्ट की दरगाह गए और वहां दुआ मांगी। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा में शुरू हो गई है कि निशांत बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं।