‘पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…’ स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

Bihar News:बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे को देखते ही दुल्हन ने शादी करने से साफ मना कर दिया। उसने अपने पिता से साफ-साफ कह दिया कि वह अपनी जान दे देगी लेकिन इस अंकल जैसे दिखने वाले आदमी से शादी नहीं करेगी। इसके बाद दुल्हन चुपचाप अपने परिवार के साथ शादी की जगह से चली गई। दूल्हा स्टेज पर ही हाथ में वरमाला लिए दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई।
यह पूरा मामला संदेश थाना क्षेत्र के दलेलगंज गांव का है, जहां उदय सिंह की 22 साल की बेटी शोभा कुमारी की सगाई कोसडीहरा गांव के 36 साल के सुधीर कुमार से हुई थी। 3 मार्च को आरा के उदवंतनगर स्थित वेडिंग पॉइंट में जश्न का माहौल था। हल्दी और तिलक की रस्में खुशी-खुशी पूरी हो गईं।
लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया, शोभा ने अपने पापा को बुलाया और कहा, 'पापा, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मुझे यह रिश्ता मंज़ूर नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। इसे देखो, यह चाचा जैसा दिखता है। समाज में लोग क्या कहेंगे, मैं अपने दोस्तों से क्या कहूंगी?'
बेटी की यह बात सुनकर पिता भी असमंजस में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह विवाद से बचने के लिए चुपचाप बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर वेडिंग प्वाइंट से निकल जाना ही बेहतर समझा।
इधर, दूल्हा बना सुधीर कुमार, पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर वरमाला पकड़े खड़ा था। मेहमान भी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुल्हन की जगह स्टेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दुल्हन और उसके परिवार वाले काफी देर तक नजर नहीं आए, तो दूल्हे पक्ष के लोगों को शक होने लगा। जब शादी की जगह पर दुल्हन के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा, तो दूल्हे की तरफ वाले उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे-धीरे यह साफ हो गया कि दुल्हन ने शादी से मना कर दिया है और अपने परिवार के साथ चली गई है।
शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे। बारातियों और मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने की चीजों तक, सब कुछ तैयार था। मेहमानों के लिए तैयार किए गए आलू-फूलगोभी की करी, मिक्स सब्जियां, कचौड़ी, पुलाव, तड़का, रसगुल्ले और पापड़ आदि काउंटरों पर सजे रह गए। दावत का बेसब्री से इंतजार कर रहे बाराती और परिवार वाले खाली कुर्सियों को घूर रहे थे। आखिरकार, आधी रात के बाद दूल्हे सुधीर को बिना दुल्हन के खाली हाथ लौटना पड़ा।
दूल्हा सुधीर कुमार, जो डेयरी फार्म चलाता है, इस घटना से बहुत सदमे में है। उन्होंने कहा कि शादी 15 फरवरी, 2026 को पक्की हुई थी। सुधीर के मुताबिक, 'सगाई के समय, मैंने शोभा से पूछा कि क्या वह मुझे पसंद करती है। उसने खुशी-खुशी हां कह दिया। उसने मुझे दो बार देखा था और हम लगातार फोन पर बात कर रहे थे। फिर, आखिरी समय में उसने मुझे अंकल कहकर क्यों रिजेक्ट कर दिया, यह मेरी समझ से परे है।"
दोनों परिवारों ने शादी का पूरा खर्च आपस में बांटने पर सहमति जताई थी। इसलिए, फालतू खर्च से बचने के लिए हल्दी सेरेमनी, तिलक सेरेमनी और रिसेप्शन एक ही दिन करने का इंतजाम किया गया था। हालांकि, दुल्हन के इस फैसले से न सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ बल्कि दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट भी पैदा हो गई।
दूल्हे के पिता, शिवजी सिंह ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से पक्की हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़की को कई बार एक-दूसरे से मिलवाया गया और बातचीत हुई। लड़की के परिवार ने भी लड़के को कई बार देखा था। लेकिन, घटना के अगले दिन जब उनसे संपर्क किया गया, तो पता चला कि शोभा सुधीर की उम्र (36 साल) को लेकर परेशान थी। 22 साल की महिला और 36 साल के पुरुष के बीच 14 साल का यह अंतर आखिरकार शादी टूटने का मुख्य कारण बन गया। शोभा को डर था कि उसके दोस्त इस बेमेल जोड़े का मज़ाक उड़ाएंगे।
भोजपुर की यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे दुल्हन की हिम्मत का काम कह रहे हैं, तो कुछ इसे दूल्हे के साथ बड़ा धोखा मान रहे हैं।
