8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…’ स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

बिहार के भोजपुर जिले से एक हाई-वोल्टेज शादी का ड्रामा सामने आया है, जहां दुल्हन ने आखिरी समय में दूल्हे को अंकल कहकर शादी करने से साफ मना कर दिया।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 08, 2026

Bihar News:बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे को देखते ही दुल्हन ने शादी करने से साफ मना कर दिया। उसने अपने पिता से साफ-साफ कह दिया कि वह अपनी जान दे देगी लेकिन इस अंकल जैसे दिखने वाले आदमी से शादी नहीं करेगी। इसके बाद दुल्हन चुपचाप अपने परिवार के साथ शादी की जगह से चली गई। दूल्हा स्टेज पर ही हाथ में वरमाला लिए दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई।

वह अंकल टाइप दिखता है…

यह पूरा मामला संदेश थाना क्षेत्र के दलेलगंज गांव का है, जहां उदय सिंह की 22 साल की बेटी शोभा कुमारी की सगाई कोसडीहरा गांव के 36 साल के सुधीर कुमार से हुई थी। 3 मार्च को आरा के उदवंतनगर स्थित वेडिंग पॉइंट में जश्न का माहौल था। हल्दी और तिलक की रस्में खुशी-खुशी पूरी हो गईं।

लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया, शोभा ने अपने पापा को बुलाया और कहा, 'पापा, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मुझे यह रिश्ता मंज़ूर नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। इसे देखो, यह चाचा जैसा दिखता है। समाज में लोग क्या कहेंगे, मैं अपने दोस्तों से क्या कहूंगी?'

बेटी की यह बात सुनकर पिता भी असमंजस में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह विवाद से बचने के लिए चुपचाप बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर वेडिंग प्वाइंट से निकल जाना ही बेहतर समझा।

स्टेज पर इंतजार करता रहा दूल्हा

इधर, दूल्हा बना सुधीर कुमार, पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर वरमाला पकड़े खड़ा था। मेहमान भी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुल्हन की जगह स्टेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दुल्हन और उसके परिवार वाले काफी देर तक नजर नहीं आए, तो दूल्हे पक्ष के लोगों को शक होने लगा। जब शादी की जगह पर दुल्हन के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा, तो दूल्हे की तरफ वाले उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे-धीरे यह साफ हो गया कि दुल्हन ने शादी से मना कर दिया है और अपने परिवार के साथ चली गई है।

खाली हाथ लौटा दूल्हा

शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे। बारातियों और मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने की चीजों तक, सब कुछ तैयार था। मेहमानों के लिए तैयार किए गए आलू-फूलगोभी की करी, मिक्स सब्जियां, कचौड़ी, पुलाव, तड़का, रसगुल्ले और पापड़ आदि काउंटरों पर सजे रह गए। दावत का बेसब्री से इंतजार कर रहे बाराती और परिवार वाले खाली कुर्सियों को घूर रहे थे। आखिरकार, आधी रात के बाद दूल्हे सुधीर को बिना दुल्हन के खाली हाथ लौटना पड़ा।

दूल्हे का दावा- पहले तो पसंद किया था

दूल्हा सुधीर कुमार, जो डेयरी फार्म चलाता है, इस घटना से बहुत सदमे में है। उन्होंने कहा कि शादी 15 फरवरी, 2026 को पक्की हुई थी। सुधीर के मुताबिक, 'सगाई के समय, मैंने शोभा से पूछा कि क्या वह मुझे पसंद करती है। उसने खुशी-खुशी हां कह दिया। उसने मुझे दो बार देखा था और हम लगातार फोन पर बात कर रहे थे। फिर, आखिरी समय में उसने मुझे अंकल कहकर क्यों रिजेक्ट कर दिया, यह मेरी समझ से परे है।"

दोनों परिवारों ने शादी का पूरा खर्च आपस में बांटने पर सहमति जताई थी। इसलिए, फालतू खर्च से बचने के लिए हल्दी सेरेमनी, तिलक सेरेमनी और रिसेप्शन एक ही दिन करने का इंतजाम किया गया था। हालांकि, दुल्हन के इस फैसले से न सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ बल्कि दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट भी पैदा हो गई।

उम्र का अंतर दीवार बना

दूल्हे के पिता, शिवजी सिंह ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से पक्की हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़की को कई बार एक-दूसरे से मिलवाया गया और बातचीत हुई। लड़की के परिवार ने भी लड़के को कई बार देखा था। लेकिन, घटना के अगले दिन जब उनसे संपर्क किया गया, तो पता चला कि शोभा सुधीर की उम्र (36 साल) को लेकर परेशान थी। 22 साल की महिला और 36 साल के पुरुष के बीच 14 साल का यह अंतर आखिरकार शादी टूटने का मुख्य कारण बन गया। शोभा को डर था कि उसके दोस्त इस बेमेल जोड़े का मज़ाक उड़ाएंगे।

भोजपुर की यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग इसे दुल्हन की हिम्मत का काम कह रहे हैं, तो कुछ इसे दूल्हे के साथ बड़ा धोखा मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

नीतीश के बेटे निशांत ने जॉइन की JDU, नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री; कार्यकर्ताओं ने लगाए बिहार का CM कैसा हो… के नारे
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

08 Mar 2026 03:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…’ स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने पर निशांत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हम उनके फैसले...

Nitish Kumar, Nishant Kumar,
पटना

नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री!

Nitish Kumar and his son Nishant
राष्ट्रीय

नीतीश के बेटे निशांत ने जॉइन की JDU, कार्यकर्ताओं ने लगाए बिहार का CM कैसा हो... के नारे

bihar politics
पटना

लालू ने तेजस्वी को गढ़ा, मुलायम ने अखिलेश को तराशा, लेकिन नीतीश ने निशांत को... शिवानंद तिवारी ने खड़े किए सवाल

पटना

पटना में शुरू हुई भारत के पहले हेरिटेज टनल की खुदाई, जानिए क्यों है खास

heritage tunnel, bihar news, पटना
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.