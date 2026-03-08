‘पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…’ स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

इधर, दूल्हा बना सुधीर कुमार, पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर वरमाला पकड़े खड़ा था। मेहमान भी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुल्हन की जगह स्टेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दुल्हन और उसके परिवार वाले काफी देर तक नजर नहीं आए, तो दूल्हे पक्ष के लोगों को शक होने लगा। जब शादी की जगह पर दुल्हन के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा, तो दूल्हे की तरफ वाले उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे-धीरे यह साफ हो गया कि दुल्हन ने शादी से मना कर दिया है और अपने परिवार के साथ चली गई है।