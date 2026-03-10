‘मां ने संबंध बनाने से किया मना, इसलिए बेटे को मार डाला…’ हत्या के आरोपी ने कबूला जुर्म; हाथ-पैर काटकर जमीन में दफनाया

सिकंदर ने बताया कि वह सिर्फ बच्चे को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे टॉर्चर भी करना चाहता था। इसलिए, उसने पहले बच्चे की उंगलियां और फिर उसके पैर की उंगलियां एक धारदार हथियार से काट दीं। जब पुलिस ने इस बेरहमी का कारण पूछा, तो आरोपी ने जवाब दिया, 'मैंने उंगलियां इसलिए काट दीं ताकि ज्यादा खून बहने से वह मर जाए। मुझे डर था कि अगर वह बच गया, तो भाग जाएगा और सबको मेरा नाम बता देगा।' इसके बाद उसने बच्चे को करीब 2 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और वहां से फरार हो गया।