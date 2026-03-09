DSP, IO और SHO समेत 12 पुलिस वालों पर गिरफ्तारी की तलवार; कोर्ट ने जारी किया NBW

यह मामला NDPS एक्ट के तहत दर्ज दो मामलों से जुड़ा है, जिसमें स्मैक और हशीश की जब्ती शामिल है। कोर्ट ने पाया कि इन मामलों में पुलिस अधिकारी लगातार कोर्ट में गवाही देने से बचते रहे, जिससे ट्रायल प्रोसेस में देरी हुई। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि खाकी वर्दी की आड़ में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।