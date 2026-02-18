18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

मुजफ्फरपुर

किसी और से क्यों बात की? प्रेमी ने 9वीं की छात्रा को घर में घुसकर मारी गोली, हत्या के बाद खुद पहुंचा थाने

Bihar News: मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी, उसे शक था कि वह किसी और से बात कर रही है। मर्डर के बाद आरोपी खून से सने हाथों और पिस्टल के साथ सरेंडर करने थाने पहुंच गया। 

मुजफ्फरपुर

image

Anand Shekhar

Feb 18, 2026

crime

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक नाबालिग लड़के ने कथित प्रेम संबंध के चलते 9वीं क्लास की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी इस बात से नाराज था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात कर रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिस्टल लेकर थाने में सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर भागते समय पकड़ा गया। यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई।

घर में घुसकर आधी रात को मारी गोली

पुलिस के मुताबिक, घटना मंगलवार आधी रात के बाद करीब 2 बजे हुई। 16 साल की छात्रा रात का खाना खाकर अपने परिवार के साथ सो रही थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन गलती से एक छोटा गेट खुला रह गया था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी घर में घुस गया। परिवार को पता नहीं था कि घर में कोई लड़का घुसा है।

घर के आंगन में पहुंचने के बाद आरोपी ने छात्रा को गोली मार दी। गोली लगते ही छात्रा वहीं गिर गई। इस दौरान पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था और उन्हें कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया, परिवार को जगाया और घटना की जानकारी दी। तब जाकर परिवार को घटना की जनाकारी मिली, बेटी आंगन में खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी।

पुलिस ने दी हत्या की जानकारी

पुलिस के आने के बाद, मृतक के पिता दरवाजा खोलने गए। जब ​​पुलिस ने उन्हें घटना के बारे में बताया, तो वह अपनी बेटी को देखने गए, जो आंगन में पड़ी थी। पहले तो उन्हें लगा कि वह बेहोश है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके शरीर के आसपास खून दिखा। पुलिस ने बताया कि छात्रा को गोली मारी गई है। इसके बाद, घर में चीख-पुकार मच गई और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) भेज दिया।

बेवफाई का बदला ले लिया

हत्या के बाद, खून से लथपथ और हथियार से लैस आरोपी 8 किलोमीटर दूर सकरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने जा रहा था। हालांकि, पुलिस का दावा है कि पेट्रोलिंग टीम को देखकर वह डर गया और भागने लगा, जिसके बाद संदेह होने पर उसे पकड़ा गया। पकड़े जाने पर, उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस से कहा, "बेवफाई का बदला ले लिया।" पूछताछ के दौरान, उसने हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया।

दूसरे लड़के से बात करने से था नाराज

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी और छात्रा के बीच कथित प्रेम संबंध था। वे दोनों एक ही गांव में रहते हैं और उनके घर करीब 100 मीटर दूर हैं। आरोपी इस बात से परेशान था कि उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि छात्रा किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर, वह देर रात घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया।

मां बोलीं – हमें कोई आइडिया नहीं था

मृतक की मां ने कहा कि परिवार रात का खाना खाकर सो गया था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी लव अफेयर में है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस इतना पता था कि आरोपी उसी गांव का एक लड़का है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें घटना के बारे में तब पता चला जब पुलिस सुबह करीब 2:30 बजे घर पहुंची। परिवार अपनी बेटी को सीढ़ियों के पास पड़ा देखकर हैरान रह गया।

हथियार कहां से आया? पुलिस जांच कर रही

DSP ईस्ट मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, आरोपी से अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे हथियार कहां से मिला। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या जुर्म पहले से प्लान था या उसने गुस्से में यह किया। पुलिस का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। चूंकि आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किसी और से क्यों बात की? प्रेमी ने 9वीं की छात्रा को घर में घुसकर मारी गोली, हत्या के बाद खुद पहुंचा थाने

