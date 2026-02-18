किसी और से क्यों बात की? प्रेमी ने 9वीं की छात्रा को घर में घुसकर मारी गोली, हत्या के बाद खुद पहुंचा थाने

पुलिस के आने के बाद, मृतक के पिता दरवाजा खोलने गए। जब ​​पुलिस ने उन्हें घटना के बारे में बताया, तो वह अपनी बेटी को देखने गए, जो आंगन में पड़ी थी। पहले तो उन्हें लगा कि वह बेहोश है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके शरीर के आसपास खून दिखा। पुलिस ने बताया कि छात्रा को गोली मारी गई है। इसके बाद, घर में चीख-पुकार मच गई और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) भेज दिया।