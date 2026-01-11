रेड लाइट एरिया में नाबालिगों से कराया जा रहा था ‘गंदा काम’, दिल्ली की टीम ने किया एक्सपोज, छुड़ाई गईं 6 लड़कियां

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में नाबालिग लड़कियों से जुड़े देह व्यापार का एक बड़ा मामला सामने आया है। हैरानी की बात है कि जिस इलाके में खास निगरानी के लिए पुलिस भी तैनात है, वहां न सिर्फ ऐसी गतिविधियां चल रही थीं, बल्कि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली की एक संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन को गोपनीय जानकारी मिली और उसने सीधे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी सूचना दी। आयोग के निर्देश पर दिल्ली से एक टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की एवं छह नाबालिग लड़कियों को बचाया।