वेनेजुएला बमों से नहीं हारा… खान सर का वीडियो वायरल, बताया अमेरिका के किस जाल में फंस गए निकोलस मादुरो

खान सर (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)
Khan Sir Video: पटना के मशहूर टीचर खान सर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला को बंदूक, बम या टैंक से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और साइबर हमलों से घुटनों पर लाया गया। वीडियो में खान सर अमेरिकी रणनीति, निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव और आज के डिजिटल युद्ध के तरीकों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, डिजिटल युद्ध और साइबर निर्भरता को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई।
अपने वीडियो में खान सर बताते हैं कि आज की दुनिया में किसी देश को कमजोर करने के लिए मिसाइलों की जरूरत नहीं है। वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जब वहां सत्ता और सिस्टम पर कब्जा करने की बात आई, तो अमेरिका ने 'साइबर कमांड' का सहारा लिया। खान सर के मुताबिक, यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें गोलियां नहीं, बल्कि फेक अपडेट और मैलवेयर का इस्तेमाल किया गया।
वायरल क्लिप में खान सर कहते दिख रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला को पारंपरिक युद्ध से नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी सिस्टम को पैरालाइज करके कमजोर किया। उनके मुताबिक, पहले देश को तकनीकी रूप से अलग-थलग किया गया, फिर पावर ग्रिड, GPS, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया।
खान सर ने बताया कि वेनेजुएला की पूरी बिजली सप्लाई और पावर ग्रिड कंप्यूटर से कंट्रोल होती थी। ये कंप्यूटर विदेशी कंपनियों (जैसे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल) के थे। अमेरिका ने पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने इन सिस्टम में एक खतरनाक मैलवेयर भेज दिया था और ज़रूरत पड़ने पर उसे एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही यह वायरस एक्टिवेट हुआ, पूरे वेनेजुएला की मुख्य बिजली सप्लाई कट गई। पूरे देश में अचानक ब्लैकआउट हो गया और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इंजीनियरों ने कंप्यूटर से सिस्टम चालू करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ही चालू नहीं हुए।
खान सर ने आगे बताया कि साइबर हमले के जरिए वेनेजुएला को तकनीकी रूप से पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया क्योंकि वह अमेरिकी सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर था। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए अपने कंट्रोल वाला GPS बंद कर दिया, जिससे नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। अचानक, वेनेजुएला का रडार सिस्टम काम करना बंद कर दिया, जिससे उसके एयर स्पेस में उड़ने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को देखना नामुमकिन हो गया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट-बेस्ड सिस्टम से डेटा पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, जिससे कमांड और कंट्रोल सिस्टम फ्रीज हो गए।
खान सर ने चेतावनी दी, "अगर किसी देश के कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डेटा उसके अपने कंट्रोल में नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि वह देश पूरी तरह से आपका नहीं है।" उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई देश टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम या GPS डेवलप नहीं कर लेता, तब तक वह सच में संप्रभु नहीं हो सकता।
वीडियो में, खान सर ने इसे भविष्य का युद्ध बताया और कहा कि दुनिया में अब युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि सर्वर और नेटवर्क पर लड़े जा रहे हैं। यह वीडियो किल्प सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि भारत जैसे देशों को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। कुछ यूजर्स ने लिखा, "वेनेजुएला बमों से नहीं हारा, वह सॉफ्टवेयर से हारा।" दूसरों ने लिखा, "अगर आपका सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, तो आपकी संप्रभुता भी आपकी नहीं है।"
