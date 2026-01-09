वेनेजुएला बमों से नहीं हारा… खान सर का वीडियो वायरल, बताया अमेरिका के किस जाल में फंस गए निकोलस मादुरो

Khan Sir Video: पटना के मशहूर टीचर खान सर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला को बंदूक, बम या टैंक से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और साइबर हमलों से घुटनों पर लाया गया। वीडियो में खान सर अमेरिकी रणनीति, निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव और आज के डिजिटल युद्ध के तरीकों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, डिजिटल युद्ध और साइबर निर्भरता को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई।