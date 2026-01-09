क्रिमिनल सिंडिकेट है लालू यादव का पूरा परिवार… लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होते ही BJP का करारा हमला

Land For Job Case: दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद भाजपा ने तीखा हमला बोला और लालू परिवार को 'क्रिमिनल सिंडिकेट' तक कह डाला। कोर्ट के इस आदेश से इस हाई-प्रोफाइल मामले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।