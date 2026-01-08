पत्नी की बेवफाई ने ली पति की जान! शादी के 8 महीने बाद वीडियो कॉल पर क्या हुआ कि सूरज ने लगा लिया फंदा?

संध्या और सूरज (फोटो -पत्रिका)
Bihar News: बिहार के सुपौल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया है। 25 साल के सूरज कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना किशनगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में हुई, जिससे पूरा गांव सदमे में है। परिवार वालों का दावा है कि उनकी पत्नी की कथित बेवफाई और उससे हुए मानसिक तनाव के कारण शादी के आठ महीने बाद उसने यह कदम उठाया। सूरज ने फांसी लगाने से पहले पत्नी से वीडियो कॉल पर बात भी की थी।
सूरज की शादी आठ महीने पहले मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र की संध्या कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों सहरसा में किराए के कमरे में रहने लगे। शुरुआत में उनकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य थी। लेकिन जल्द ही रिश्ते में दरारें आने लगीं। सूरज के पिता शंभू मंडल और दादा लक्ष्मी मंडल का कहना है कि उनकी बहू का शादी से पहले किसी और युवक से रिश्ता था, जिसके बारे में उन्हें शादी के बाद पता चला।
परिवार का आरोप है कि संध्या रोज अपने प्रेमी से फोन पर बात करती थी और अपने पति से दूरी बनाए रखती थी। इससे घर में अक्सर झगड़े होते थे, जिससे सूरज तनाव में रहने लगा। झगड़े बढ़ते गए और बात दोनों परिवारों तक पहुंच गई। एक बड़े झगड़े के बाद लड़की के परिवार वाले उसे अपने घर ले गए, लेकिन सामाजिक दखल और समझौते के बाद उसे ससुराल वापस भेज दिया गया। इसके बावजूद झगड़े खत्म नहीं हुए और कुछ समय बाद संध्या फिर से अपने माता-पिता के घर चली गई।
घटना से कुछ घंटे पहले संध्या ने सूरज को वीडियो कॉल किया था। परिवार वालों का कहना है कि बातचीत के बाद सूरज पूरी तरह टूट गया था। देर रात उसने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह जब परिवार वाले उसे देखने गए, तो उसका शव लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
स्थानीय पुलिस को गुरुवार सुबह जानकारी मिली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार के अनुसार, परिवार ने शुरू में पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था, लेकिन पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
फिलहाल, पुलिस वीडियो कॉल, फोन रिकॉर्ड और पत्नी के बयान समेत सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। गांव में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सूरज मानसिक तनाव में था, लेकिन बोलने में असमर्थ होने के कारण वह अपनी परेशानी पूरी तरह से बता नहीं पा रहा था।
