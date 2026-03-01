चिराग पासवान के विधायक ने निभाया चुनावी वादा, जनता के नाम किया अपना बंगला; रहना-खाना सब फ्री

डॉ. प्रकाश चंद्र की पहचान एक जमीन से जुड़े नेता के तौर पर रही है। उन्होंने 2004 में तरारी विधानसभा क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य चुनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उस समय प्रमुख बनने के लिए उनके पास 21 में से 14 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने सत्ता की चाहत छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुनकर सीट लेने से मना कर दिया। इसके बाद वे सालों तक समाज सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आज़माई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद उन्होंने इलाके में अपनी सक्रियता कम नहीं की और 2025 में जनता ने उन्हें MLA चुनकर विधानसभा भेजा।