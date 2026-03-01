होली मिलन के हुड़दंग में हद पार! भोजपुरी सिंगर के इवेंट में 100 राउंड फायरिंग, तोड़ी गईं गाड़ियां

मौके पर मौजूद पुलिस
Bihar News: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नकटपुरा वाटर पार्क में रविवार को हुए होली मिलन समारोह में काफी हिंसा और हंगामा हुआ। जैसे ही मुख्य अतिथि के तौर पर आए भोजपुरी सिंगर रोशन रोही इवेंट से निकले, भीड़ बेकाबू हो गई। पत्थरबाजी हुई, फिर गोलियां चलीं। इसके अलावा, इवेंट कवर कर रहे मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। हंगामा हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे।
बताया जा रहा है कि जब रोशन रोही इवेंट के बाद निकल रहे थे, तभी विवाद भड़क गया। हंगामे के दौरान उनकी कार को भी निशाना बनाया गया और बुरी तरह डैमेज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, सिंगर की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों और भीड़ के बीच कहासुनी हो गई, जिससे तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों ने लाठियों से हमला किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की।
चश्मदीदों के मुताबिक, कार्यक्रम शांति से चल रहा था, लेकिन जब रोशन रोही खत्म होने के बाद निकल रहे थे, तो भीड़ और ऑर्गनाइज़र के बीच झगड़ा हो गया। दर्शकों का एक हिस्सा गुस्सा हो गया और पत्थर फेंकने लगा। करीब 100 राउंड फायरिंग हुई, जिससे वेन्यू पर भगदड़ मच गई। फायरिंग में सूबे लाल नाम के एक युवक को गोली लगी और उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
हिंसा में ड्यूटी पर मौजूद मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के रिपोर्टर ऋषिकेश कुमार को गुस्साई भीड़ ने घेर लिया और लाठियों से बुरी तरह पीटा। हमले में ऋषिकेश का सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गया। हंगामा कर रहे लोगों ने उनके दो मोबाइल फोन और जेब से कैश छीन लिया। समय पर पुलिस के दखल से पत्रकार की जान बच गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए नालंदा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिंगर रोशन रोही समेत आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके पर मौजूद बाउंसरों से कई कारतूस और हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि सिंगर की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों और भीड़ के बीच कहासुनी के बाद यह विवाद शुरू हुआ। हंगामे में सिंगर की कार भी बुरी तरह डैमेज हो गई।
घटना के बाद नकटपुरा वॉटर पार्क और आस-पास के इलाकों में तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस मौके पर लगे CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि होली के नाम पर हंगामा और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग