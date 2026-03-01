होली मिलन के हुड़दंग में हद पार! भोजपुरी सिंगर के इवेंट में 100 राउंड फायरिंग, तोड़ी गईं गाड़ियां

चश्मदीदों के मुताबिक, कार्यक्रम शांति से चल रहा था, लेकिन जब रोशन रोही खत्म होने के बाद निकल रहे थे, तो भीड़ और ऑर्गनाइज़र के बीच झगड़ा हो गया। दर्शकों का एक हिस्सा गुस्सा हो गया और पत्थर फेंकने लगा। करीब 100 राउंड फायरिंग हुई, जिससे वेन्यू पर भगदड़ मच गई। फायरिंग में सूबे लाल नाम के एक युवक को गोली लगी और उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।