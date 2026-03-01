1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

होली मिलन के हुड़दंग में हद पार! भोजपुरी सिंगर के इवेंट में 100 राउंड फायरिंग, तोड़ी गईं गाड़ियां

बिहार के नालंदा में रविवार को होली का जश्न जंग के मैदान में बदल गया। बिहार शरीफ के एक वाटर पार्क में भोजपुरी सिंगर रोशन रोही के परफॉर्मेंस के बाद जमकर हंगामा, पत्थरबाजी और अंधाधुंध फायरिंग हुई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 01, 2026

bihar news

मौके पर मौजूद पुलिस

Bihar News: बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नकटपुरा वाटर पार्क में रविवार को हुए होली मिलन समारोह में काफी हिंसा और हंगामा हुआ। जैसे ही मुख्य अतिथि के तौर पर आए भोजपुरी सिंगर रोशन रोही इवेंट से निकले, भीड़ बेकाबू हो गई। पत्थरबाजी हुई, फिर गोलियां चलीं। इसके अलावा, इवेंट कवर कर रहे मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। हंगामा हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे।

सिंगर भी भीड़ में फंसे, कार डैमेज हुई

बताया जा रहा है कि जब रोशन रोही इवेंट के बाद निकल रहे थे, तभी विवाद भड़क गया। हंगामे के दौरान उनकी कार को भी निशाना बनाया गया और बुरी तरह डैमेज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, सिंगर की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों और भीड़ के बीच कहासुनी हो गई, जिससे तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों ने लाठियों से हमला किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

इवेंट के बाद हिंसा भड़की

चश्मदीदों के मुताबिक, कार्यक्रम शांति से चल रहा था, लेकिन जब रोशन रोही खत्म होने के बाद निकल रहे थे, तो भीड़ और ऑर्गनाइज़र के बीच झगड़ा हो गया। दर्शकों का एक हिस्सा गुस्सा हो गया और पत्थर फेंकने लगा। करीब 100 राउंड फायरिंग हुई, जिससे वेन्यू पर भगदड़ मच गई। फायरिंग में सूबे लाल नाम के एक युवक को गोली लगी और उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

पत्रकार ऋषिकेश कुमार पर हमला

हिंसा में ड्यूटी पर मौजूद मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के रिपोर्टर ऋषिकेश कुमार को गुस्साई भीड़ ने घेर लिया और लाठियों से बुरी तरह पीटा। हमले में ऋषिकेश का सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गया। हंगामा कर रहे लोगों ने उनके दो मोबाइल फोन और जेब से कैश छीन लिया। समय पर पुलिस के दखल से पत्रकार की जान बच गई।

सिंगर रोशन रोही हिरासत में, हथियार और कारतूस बरामद

घटना की गंभीरता को देखते हुए नालंदा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिंगर रोशन रोही समेत आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके पर मौजूद बाउंसरों से कई कारतूस और हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि सिंगर की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों और भीड़ के बीच कहासुनी के बाद यह विवाद शुरू हुआ। हंगामे में सिंगर की कार भी बुरी तरह डैमेज हो गई।

वॉटर पार्क में भारी पुलिस फोर्स तैनात

घटना के बाद नकटपुरा वॉटर पार्क और आस-पास के इलाकों में तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस मौके पर लगे CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि होली के नाम पर हंगामा और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

चिराग पासवान के विधायक ने निभाया चुनावी वादा, जनता के नाम किया अपना बंगला; रहना-खाना सब फ्री
पटना
bihar news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Mar 2026 08:21 pm

Published on:

01 Mar 2026 08:20 pm

Hindi News / Bihar / Patna / होली मिलन के हुड़दंग में हद पार! भोजपुरी सिंगर के इवेंट में 100 राउंड फायरिंग, तोड़ी गईं गाड़ियां

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नई दुल्हन के घर पसरा मातम, शादी के 5 दिन बाद दूल्हे समेत 4 की मौत

bihar news
पटना

चिराग पासवान के विधायक ने निभाया चुनावी वादा, जनता के नाम किया अपना बंगला

bihar news
पटना

भारत ने अपना दोस्त खो दिया…', खामेनेई की हत्या पर भड़की RJD

पटना

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच फंसे हजारों बिहारी, संजय झा ने विदेश मंत्री से की बात

JDU sanjay jha on Iran-Israel Conflict
पटना

'ईरान बर्बाद हुआ तो भारत...', खाड़ी देशों में तनाव के बीच खान सर का वीडियो वायरल

Iran-Israel War, khan sir video
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.