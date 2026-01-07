5000 रुपये के चक्कर में दांव पर लगा दी सरकारी नौकरी, रंगे हाथ दबोचे गए JE समेत 3 कर्मी, इस काम के लिए ले रहे थे घूस

स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन पर अपनी सरकारी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों के अनुसार, आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और आरोपियों को गुरुवार को पटना की विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या दूसरे उपभोक्ताओं से भी इसी तरह पैसे वसूले गए थे और क्या इसमें कोई और लोग भी शामिल हैं।