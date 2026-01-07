कभी दिग्गज क्रिमिनल लॉयर रहे, अब बने पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए कौन हैं संगम कुमार साहू?

जस्टिस संगम कुमार साहू को शपथ दिलाते राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान (photo- X@NitishKumar)
Patna High Court Chief Justice: पटना हाई कोर्ट को नया मुख्य न्यायधीश मिल गया है। संगम कुमार साहू ने बुधवार 7 जनवरी 2026 को पटना हाई कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के लोक भवन स्थित राजेंद्र मंडप में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, कई मंत्री, हाई कोर्ट के जज, वरिष्ठ वकील और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
जस्टिस संगम कुमार साहू का जन्म 5 जून 1964 को ओडिशा में हुआ था। उन्होंने कटक के नयाबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक और उसके बाद स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और उड़िया में मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) किया। अपनी पढ़ाई के दौरान, उन्हें कानून और न्याय के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी हो गई।
26 नवंबर, 1989 को उन्होंने ओडिशा बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें कानूनी समझ विरासत में मिली थी, उनके पिता शरद चंद्र साहू ओडिशा के एक जाने-माने आपराधिक वकील थे। उन्होंने वरिष्ठ वकील डॉ. मनोरंजन पांडा के अधीन ट्रेनिंग भी ली। प्रैक्टिस के शुरुआती सालों में जस्टिस साहू ने खुद को आपराधिक कानून के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती के तौर पर स्थापित किया। जटिल आपराधिक मामलों में उनके तीखे तर्कों और कानून की गहरी समझ ने उन्हें एक दिग्गज आपराधिक वकील के तौर पर पहचान दिलाई।
उनकी न्यायिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2 जुलाई 2014 को आया जब उन्हें ओडिशा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। उन्होंने वहां एक दशक से ज्यादा समय तक सेवा दी। इस दौरान, उनके कई फैसले कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बने, खासकर वे जो आपराधिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित थे।
पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी.बी. बजंथ्री के रिटायरमेंट के बाद, जस्टिस सुधीर सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए जस्टिस संगम कुमार साहू के नाम की सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंज़ूरी मिलने के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद उन्होंने पदभार संभाला।
