कभी दिग्गज क्रिमिनल लॉयर रहे, अब बने पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए कौन हैं संगम कुमार साहू?

26 नवंबर, 1989 को उन्होंने ओडिशा बार काउंसिल में एक वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें कानूनी समझ विरासत में मिली थी, उनके पिता शरद चंद्र साहू ओडिशा के एक जाने-माने आपराधिक वकील थे। उन्होंने वरिष्ठ वकील डॉ. मनोरंजन पांडा के अधीन ट्रेनिंग भी ली। प्रैक्टिस के शुरुआती सालों में जस्टिस साहू ने खुद को आपराधिक कानून के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती के तौर पर स्थापित किया। जटिल आपराधिक मामलों में उनके तीखे तर्कों और कानून की गहरी समझ ने उन्हें एक दिग्गज आपराधिक वकील के तौर पर पहचान दिलाई।