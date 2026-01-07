8 साल की रेप पीड़िता ने 3 महीने तक तड़पने के बाद तोड़ा दम, घर से किडनैप कर किया गया था दुष्कर्म

परिवार का आरोप है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती। गांव के पांच संदिग्धों को जेल भेजा गया, लेकिन उनके DNA सैंपल और फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई हैं। परिवार का कहना है कि जब तक असली दोषियों का पता नहीं चलता, उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हैरानी की बात यह भी रही कि बच्ची की मौत के बाद पूर्णिया पुलिस ने तकनीकी कारणों और दूसरे जिले का मामला बताकर पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। मासूम लड़की का शव घंटों तक अस्पताल में पड़ा रहा। अररिया पुलिस के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई।