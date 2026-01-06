318 लीटर शराब के साथ पकड़ाई थी गाड़ी, हाई कोर्ट ने 23 फीसदी कम कर दिया जुर्माना, जानिए क्या दिया तर्क

याचिकाकर्ता सिकंदर आजम द्वारा रेंट पर दी गई एक गाड़ी को दरभंगा जिले के बहेड़ा पुलिस स्टेशन इलाके से पुलिस ने जब्त किया था। आरोप था कि गाड़ी से लगभग 318 लीटर शराब बरामद हुई थी। इसके बाद, दरभंगा के डीएम ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया। यह भी कहा गया कि अगर गाड़ी मालिक गाड़ी छुड़ाना चाहता है, तो उसे गाड़ी की बीमा राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना, साथ ही 3 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज जमा करना होगा। इस आदेश को उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपील में भी बरकरार रखा था।