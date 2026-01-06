मोदी और मादुरो की तुलना कर फंस गए सांसद, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

यूजर त्रिपुरारी नाथ मिश्रा ने सीधे सवाल उठाते हुए लिखा, “भाई, आप सांसद हैं। इस तरह की बचकानी टिप्पणी का क्या मतलब है?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ है? आप सांसद हैं, स्टैंडअप कॉमेडियन नहीं।” एक अन्य यूजर ने पप्पू यादव को अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझाते हुए लिखा, "हम व्यापार और भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि किसी और के फटे में टांग अड़ाने के लिए। मादुरो के लिए मोदी क्यों लड़ें?" वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे राजनीति के बजाय 'पैसा बांटने' (उनके चर्चित अंदाज) पर ही ध्यान दें।