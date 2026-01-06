मोदी और मादुरो की तुलना कर फंस गए सांसद, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

मोदी और मादुरो को लेकर क्या बोले पप्पू यादव (Photo-IANS)
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वजह अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा उनका बयान है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक कथित समानता बताई। पप्पू यादव का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं और यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया।
सांसद पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में एक रोचक समानता की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), दोनों के नाम का पहला अक्षर 'NM' है। उन्होंने कहा कि मादुरो मुश्किल घड़ी में भी नहीं डरे, इसलिए पीएम मोदी को भी डरने की जरूरत नहीं है।
अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा, “निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी, दोनों में एक समानता है, दोनों के नाम का पहला अक्षर NM है। लेकिन मादुरो डरा नहीं। मैं कहता हूं मोदी जी, आप भी न डरें। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत की रक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर रखी है कि कोई ट्रंप हमें आंख नहीं दिखा सकता। डरें नहीं, लड़ें।”
पप्पू यादव का यह पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स को खास पसंद नहीं आया। कई लोगों ने इसे बचकाना और गैर-गंभीर टिप्पणी करार दिया। @Prince_In1 नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “ये वाला पप्पू हो या वो वाला, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों पप्पू हैं।” वहीं, अनुपमा सिंह ने लिखा, “चुटकुले करने लगे हैं। राजनीति छोड़ दी है क्या? आप सांसद हैं, इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती।”
यूजर त्रिपुरारी नाथ मिश्रा ने सीधे सवाल उठाते हुए लिखा, “भाई, आप सांसद हैं। इस तरह की बचकानी टिप्पणी का क्या मतलब है?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ है? आप सांसद हैं, स्टैंडअप कॉमेडियन नहीं।” एक अन्य यूजर ने पप्पू यादव को अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझाते हुए लिखा, "हम व्यापार और भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि किसी और के फटे में टांग अड़ाने के लिए। मादुरो के लिए मोदी क्यों लड़ें?" वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे राजनीति के बजाय 'पैसा बांटने' (उनके चर्चित अंदाज) पर ही ध्यान दें।
