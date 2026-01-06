6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

पटना

मोदी और मादुरो की तुलना कर फंस गए सांसद, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से की, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। यूजर्स ने सांसद की आलोचना करते हुए उनकी तुलना को बचकाना और बेतुका बताया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 06, 2026

Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,

मोदी और मादुरो को लेकर क्या बोले पप्पू यादव (Photo-IANS)

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वजह अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा उनका बयान है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक कथित समानता बताई। पप्पू यादव का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं और यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया।

NM को लेकर दिलचस्प तुलना

सांसद पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में एक रोचक समानता की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), दोनों के नाम का पहला अक्षर 'NM' है। उन्होंने कहा कि मादुरो मुश्किल घड़ी में भी नहीं डरे, इसलिए पीएम मोदी को भी डरने की जरूरत नहीं है।

क्या लिखा पप्पू यादव ने?

अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा, “निकोलस मादुरो और नरेंद्र मोदी, दोनों में एक समानता है, दोनों के नाम का पहला अक्षर NM है। लेकिन मादुरो डरा नहीं। मैं कहता हूं मोदी जी, आप भी न डरें। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी और कलाम साहब ने भारत की रक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर रखी है कि कोई ट्रंप हमें आंख नहीं दिखा सकता। डरें नहीं, लड़ें।”

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

पप्पू यादव का यह पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स को खास पसंद नहीं आया। कई लोगों ने इसे बचकाना और गैर-गंभीर टिप्पणी करार दिया। @Prince_In1 नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “ये वाला पप्पू हो या वो वाला, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों पप्पू हैं।” वहीं, अनुपमा सिंह ने लिखा, “चुटकुले करने लगे हैं। राजनीति छोड़ दी है क्या? आप सांसद हैं, इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती।”

सांसद हैं या कॉमेडियन?

यूजर त्रिपुरारी नाथ मिश्रा ने सीधे सवाल उठाते हुए लिखा, “भाई, आप सांसद हैं। इस तरह की बचकानी टिप्पणी का क्या मतलब है?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ है? आप सांसद हैं, स्टैंडअप कॉमेडियन नहीं।” एक अन्य यूजर ने पप्पू यादव को अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझाते हुए लिखा, "हम व्यापार और भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि किसी और के फटे में टांग अड़ाने के लिए। मादुरो के लिए मोदी क्यों लड़ें?" वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे राजनीति के बजाय 'पैसा बांटने' (उनके चर्चित अंदाज) पर ही ध्यान दें।

ये भी पढ़ें

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां तक पहुंचा? 17 जनवरी को हेलिकॉप्टर से होगा जलाभिषेक
पटना
worlds largest shivling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Jan 2026 07:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मोदी और मादुरो की तुलना कर फंस गए सांसद, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.