बिहार राज्यसभा चुनाव: एनडीए में किसके नाम खुलेगा पत्ता, क्या कुशवाहा की जगह लेंगे पवन सिंह?

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल तेज है। दोनों की नजर पांचवी सीट पर है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के हिसाब से 4 राज्यसभा सीटें तो एनडीए आसानी से जीत जायेगी। लेकिन पांचवी सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी। इधर, राज्य सभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पांचवी सीट पर अपना दावा करते हुए सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं। इनकी मदद से अस दफा एनडीए पांचव में पांच सीट जीत रही है।