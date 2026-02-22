Video Manoj Tiwari’s ‘Holariya’: फगुनी वार में मनोज तिवारी का तंज, खेत में पवन की पावर तो गड्ढे में खेसरिया!

भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का होली पर नया गाना ‘होलरिया..’ रिलीज होने के साथ ही इसपर चर्चा शुरू हो गई है। मनोज तिवारी के नए गाना में रंग-गुलाल के साथ व्यंग्य पर लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। पीएम से लेकर सीएम तक की इस गाने में चर्चा है। लेकिन, सबसे ज्यादा चर्चा गाने 'खेतवा में पावर दिखावे पवनवा, गड्ढवा में कुदल खेसरिया'जैसी लाइनों की हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा है। इस गाने को पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। भोजपुरी और सियासी गलियारों में इस पर जमकर चर्चा हो रही है। क्योंकि इस गाने से मनोज तिवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नामों पर तंज कसा गया है।