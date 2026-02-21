पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: बमबाजी के आरोपी भी मैदान में? चंदे के लिए चली गोली, पुलिस ने खंगाले हॉस्टल

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी जोड़ शोर से चल रही है। इस बीच चुनावी चंदे को लेकर पटना यूनिवर्सिटी क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायियों के साथ चंदा को लेकर मारपीट और गोली बारी का भी मामला सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि पिछले दो दिनों में इससे जुड़ा दो सामला सामने आया है। व्यवसायियों की शिकायत पर पटना पीरबहोर थाने की पुलिस ने इस मामले में गुरूवार और शुक्रवार की देर रात कई छात्रावासों में छापेमारी कर आठ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छापेमारी को लेकर कहती है कि घड़ी बनाने के विवाद में छात्रों द्वारा मारपीट किया गया है। जबकि सूत्रों का कहना है कि चुनाव की घोषणा के बाद से छात्र अशोक राजपथ के व्यवसायियों पर चुनावी चंदा के लिए दबाव बढ़ा दिया है।