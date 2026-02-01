बंदर के हाथ में बिहार… सम्राट चौधरी के ‘बीमार हाथी’ वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव, बोले – कमीशन बटोरने…

सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि दिल्ली से लोग पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस एक चींटी भी नहीं मार सकती। लेकिन, जब वही व्यक्ति अपने इस बयान देने के दो घंटे के भीतर जब गिरफ्तार होता है तो वह कहता है कि 'मैं तो बीमार हो गया हूं। बिहार में तो अब हाथी भी पुलिस के डर से बीमार होकर अस्पताल जाना चाहता है। सम्राट चौधरी का यह हाथी वाले बयान को पप्पू यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा बजट सत्र के 14वां दिन तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के लिए विपक्ष गंभीर नहीं है। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है।