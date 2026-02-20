‘ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं, शादी से श्राद्ध तक…’ सदन में भड़के भाजपा विधायक ने विपक्ष को जमकर सुनाया

विवाद तब शुरू हुआ जब CPI(ML) MLA संदीप सौरभ ने सदन में UGC एक्ट लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में फैले जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए यह रेगुलेशन जरूरी है। इसके बाद उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि "ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग नहीं चाहते कि यह लागू हो।" इस बयान से सदन में हंगामा मच गया। BJP के विधायकों ने इसे पूरे समाज पर हमला बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने 'ब्राह्मण' शब्द को प्रोसीडिंग (कार्यवाही) से हटाने का निर्देश दिया।