‘अब और नहीं… मम्मी-डैडी अपना ध्यान रखिएगा’, परीक्षा से पहले इंटर की छात्रा ने की आत्महत्या

अनन्या के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आखिरी शब्दों में न केवल अपनी बेबसी जाहिर की, बल्कि अपने परिवार के प्रति अपनी चिंता भी जताई। अनन्या ने सुसाइड नोट लिखा, "मेरे से अब नहीं हो रहा है, मैं अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, मेरी तबीयत ही खराब रहती है हमेशा। सब मेरी गलती है, मेरे चलते मेरे परिवार वाले परेशान हैं। बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं जा रही हूं। किसी के चलते नहीं, खुद ही जा रही हूं। मम्मी-डैडी अपना ध्यान रखिएगा। दीदी, बाबू, तुम भी अपना ध्यान रखना… बाय अनन्या।"