राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर घमासान, ओवैसी की एंट्री से एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें

बिहार की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गई है। ओवैसी की एंट्री से एनडीए और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है। पांचवीं सीट पर कब्जा को लेकर एनडीए और आरजेडी ओवैसी पर अपनी टकटकी लगाए हुए थे। लेकिन, AIMIM ने पांचवीं सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दोनों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। विधानसभा में संख्या बल के अनुसार राज्यसभा की 5 में से 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की जीत तय है। लेकिन, पांचवीं सीट पर दोनों ही गठबंधन अपनी-अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पांचवीं सीट पर जीत के लिए महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है, जबकि एनडीए को 03 विधायकों की जरूरत है।