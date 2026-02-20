20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर घमासान, ओवैसी की एंट्री से एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें

राज्यसभा की पांचवीं सीट परअसदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इससे चुनाव से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 20, 2026

ओवैसी की एंट्री से तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। फोटो -AI

बिहार की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गई है। ओवैसी की एंट्री से एनडीए और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है। पांचवीं सीट पर कब्जा को लेकर एनडीए और आरजेडी ओवैसी पर अपनी टकटकी लगाए हुए थे। लेकिन, AIMIM ने पांचवीं सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दोनों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। विधानसभा में संख्या बल के अनुसार राज्यसभा की 5 में से 4 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की जीत तय है। लेकिन, पांचवीं सीट पर दोनों ही गठबंधन अपनी-अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पांचवीं सीट पर जीत के लिए महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है, जबकि एनडीए को 03 विधायकों की जरूरत है।

ओवैसी ने सेकुलर पार्टियों से मांगा समर्थन

इधर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव 2026 में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने दोनों ही प्रमुख गठबंधनों से इसके लिए समर्थन भी मांगा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के 'सेकुलर' कैंडिडेट का वे समर्थन करें। अख्तरूल ईमान के इस बयान के बाद राज्य सभा चुनाव 2026 के लिए होने वाले 5वीं सीट पर घमासान बढ़ गया है।

05 सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल

बिहार से राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। इनमें से पांच सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह एवं रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता एवं अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। इनका कार्यकाल खत्म होने की वजह से इन सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं।

4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की

बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की वजह से पांच में से चार सीट पर एनडीए की जीत पक्की माना जा रहा है। अभी विधानसभा के 243 सदस्यों में से 202 विधायक एनडीए के पास हैं। इस संख्या बल के आधार पर सत्तारूढ़ गठबंधन राज्यसभा की 5 में से 4 सीटें जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि, पांचवीं सीट के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। जिसकी वजह से एक सीट पर मतदान की स्थिति बन सकती है।

6 विधायकों की जरूरत

बिहार विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। इसमें 25 आरजेडी, 06 कांग्रेस, सीपीआई-एमएल के 2, सीपीएम और आईआईपी के 1-1 इस प्रकार कुल 35 विधायक होते हैं। राज्य सभा के एक सीट को जीतने के लिए 41 सदस्यों की जरूरत है। ऐसे में महागठबंधन को राज्यसभा चुनाव का एक सीट जीतने के लिए 5 विधायकों वाली एआईएमआईएम और बसपा के एक विधायक का समर्थन की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव के गणित के तहत बिहार में एक विधायक के वोट का मूल्य 100 होता है। इस तरह एक सीट जीतने के लिए 40.5 विधायकों के मतों की आवश्यकता होती है, जिसे पूर्णांक में 41 माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Video: नीट छात्रा मौत केस में ‘बड़े नामों’ की एंट्री? पुलिस पर दबाव के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

20 Feb 2026 04:53 pm

Published on:

20 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर घमासान, ओवैसी की एंट्री से एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

फरवरी में अब तक 35 रेप, सदन में सरकार पर बरसीं राबड़ी देवी

bihar politics, rabri devi, bihar news, rabri devi rjd
पटना

'ब्राह्मण के बिना कोई...' सदन में भड़के भाजपा विधायक, विपक्ष को जमकर सुनाया

bihar politics
पटना

परीक्षा से पहले इंटर की छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- अब और नहीं… मम्मी-डैडी अपना ध्यान रखिएगा

bihar suicide news
पटना

महिला टीचरों की वीडियो बना रहा था प्रिंसिपल, गैलरी में 100-150 फोटो मिलने के बाद हंगामा, DM ने दिए जांच के आदेश

Bihar News, Supaul News
पटना

जब रेप की पुष्टि हुई तो पुलिस ने क्यों माना सुसाइड? NEET छात्रा केस में सस्पेंडेड दारोगा से CBI ने की पूछताछ

neet student rape death case
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.