Video: नीट छात्रा मौत केस में ‘बड़े नामों’ की एंट्री? पुलिस पर दबाव के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

प्रशांत किशोर (जनसुराज नेता)
पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप के बाद मौत केस को लेकर जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस कांड में बड़े लोगों की एंट्री हुई है। यही कारण है कि पटना पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकी। इसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने भी कुछ नहीं किया। इससे साफ है कि पुलिस पर इस केस को लेकर काफी दबाव है। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई भी अगर पूरे मामले की लीपापोती करती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। लड़की को हर हाल में इंसाफ दिलाने का काम करेंगे।
