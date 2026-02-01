हथेली पर रगड़ा और मुंह में डाला… सदन में क्या खा रहे थे डिप्टी सीएम? विपक्ष ने शेयर किया वीडियो, कहा- खाने की निंजा टेक्निक

Bihar Politics:बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कैमरों में एक ऐसी हरकत कैद हो गई, जिसने सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में और विपक्ष को हमलावर बना दिया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी हथेली पर कुछ रगड़ते और फिर उसे मुंह में डालते हुए दिख रहे हैं। राजद और कांग्रेस का दावा है कि उपमुख्यमंत्री सदन के अंदर 'खैनी' (तंबाकू) का मजा ले रहे थे।