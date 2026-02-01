18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

हथेली पर रगड़ा और मुंह में डाला… सदन में क्या खा रहे थे डिप्टी सीएम? विपक्ष ने शेयर किया वीडियो, कहा- खाने की निंजा टेक्निक

Bihar Politics: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजद और कांग्रेस ने इसे शेयर करते हुए दावा किया है कि उपमुख्यमंत्री सदन में खैनी खा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 18, 2026

bihar politics, सम्राट चौधरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)

Bihar Politics:बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कैमरों में एक ऐसी हरकत कैद हो गई, जिसने सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में और विपक्ष को हमलावर बना दिया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी हथेली पर कुछ रगड़ते और फिर उसे मुंह में डालते हुए दिख रहे हैं। राजद और कांग्रेस का दावा है कि उपमुख्यमंत्री सदन के अंदर 'खैनी' (तंबाकू) का मजा ले रहे थे।

राजद-कांग्रेस हमलावर

कांग्रेस और राजद ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक X हैंडल से शेयर कर उपमुख्यमंत्री पर तीखे तंज कसे हैं। राजद ने वीडियो शेयर कर लिखा, "सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक! 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के… मुंह में डाल। ये हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी।" वहीं, बिहार कांग्रेस ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, "बनाओ खैनी रे…।"

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण समाज के लिए उदाहरण होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि सदन की कार्यवाही के दौरान तंबाकू का सेवन करता है, तो यह निंदनीय है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब सरकार तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगाती है और जनस्वास्थ्य की बात करती है, तब जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को भी संयम दिखाना चाहिए।

खैनी या कुछ और?

वीडियो में सम्राट चौधरी के हाथ रगड़ने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा पारंपरिक रूप से बिहार में खैनी बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, वीडियो से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि उनके हाथ में तंबाकू ही था या कुछ और (जैसे इलायची या माउथ फ्रेशनर)। सोशल मीडिया पर लोग इसे तंबाकू से ही जोड़कर मजे ले रहे हैं, लेकिन अंतिम स्पष्टीकरण खुद सम्राट चौधरी की ओर से आना बाकी है।

BJP-JDU का पलटवार

बीजेपी और जेडीयू ने अपने नेता का बचाव करते हुए कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, "कांग्रेस का बयान उनकी हताशा का प्रमाण है। सम्राट चौधरी जनसेवा के लिए समर्पित नेता हैं। जिस पार्टी ने जंगलराज को बढ़ावा दिया, वह आज मर्यादा की बात कर रही है?"

जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, "कांग्रेस पार्टी जनता से कट गई है। लालू-राबड़ी शासन में तो अधिकारियों से खैनी बनवाया जाता था। आज वे सदन के मुद्दों को छोड़कर ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

चोरी भी उन्होंने की और चोर भी वही… खेसारी लाल यादव का NDA पर तंज, मनोज तिवारी के ऑफर का भी दिया जवाब
पटना
खेसारी लाल यादव, bihar politics, khesari lal yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

18 Feb 2026 08:54 pm

Hindi News / Bihar / Patna / हथेली पर रगड़ा और मुंह में डाला… सदन में क्या खा रहे थे डिप्टी सीएम? विपक्ष ने शेयर किया वीडियो, कहा- खाने की निंजा टेक्निक

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Video: नीट छात्रा मौत केस में ‘बड़े नामों’ की एंट्री? पुलिस पर दबाव के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

पटना

कहां हैं अनुष्का यादव? भाई आकाश यादव के वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, तेज प्रताप के समर्थकों ने खड़े किए सवाल

पटना

AK-47, AK-56, 2 इंसास रायफल और 505 गोलियों का जखीरा... 3 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस को सौंपा

bihar news
पटना

चोरी भी उन्होंने की और चोर भी वही… खेसारी का NDA पर तंज, मनोज तिवारी के ऑफर का भी दिया जवाब

खेसारी लाल यादव, bihar politics, khesari lal yadav
पटना

मैथिली ठाकुर ने सदन में सुझाया 'ट्रिपल बेनिफिट' फॉर्मूला, लागू हुआ तो युवाओं और बीमारों को मिलेगा बड़ा फायदा

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.