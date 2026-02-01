गला रेतने से IED ब्लास्ट तक… 3 लाख के इनामी नक्सली ने टेके घुटने, AK-47 और AK-56 समेत गोलियों-बंदूकों का जखीरा सौंपा

बिहार सरकार की सरेंडर और पुनर्वास पॉलिसी के तहत, सुरेश कोड़ा और उसके परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत, सुरेश कोड़ा को 300,000 रुपये का घोषित मिलेगा। सरेंडर करने का 500,000 का इनाम। 36 महीनों के लिए हर महीने 10,000 का जॉब-ओरिएंटेड ट्रेनिंग अलाउंस (कुल 360,000 रुपया)। सरेंडर किए गए हथियारों के लिए 71,515 रुपये का एक्स्ट्रा इनाम। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पॉलिसी उन नक्सलियों को मेनस्ट्रीम में वापस लाने के लिए बनाई गई है जो हिंसा छोड़कर समाज में लौटना चाहते हैं।