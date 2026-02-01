चोरी भी उन्होंने की और चोर भी वही… खेसारी लाल यादव का NDA पर तंज, मनोज तिवारी के ऑफर का भी दिया जवाब

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज कर दी है। इस विवाद में कूदते हुए भोजपुरी एक्टर और RJD नेता खेसारी लाल यादव ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। खेसारी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार ने कानून लागू किया और जिसकी देखरेख में यह फेल हुआ, वही अब इसका रिव्यू करने का नाटक कर रही है। खेसारी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के BJP में शामिल होने के ऑफर पर भी अपनी स्थिति साफ की।