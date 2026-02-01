18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चोरी भी उन्होंने की और चोर भी वही… खेसारी लाल यादव का NDA पर तंज, मनोज तिवारी के ऑफर का भी दिया जवाब

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर चल रही बहस पर NDA सरकार की आलोचना की है। खेसारी ने सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने मनोज तिवारी के ऑफर पर भी अपनी स्थिति साफ की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 18, 2026

खेसारी लाल यादव, bihar politics, khesari lal yadav

खेसारी लाल यादव (फोटो- Instagram @khesari_yadav)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज कर दी है। इस विवाद में कूदते हुए भोजपुरी एक्टर और RJD नेता खेसारी लाल यादव ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। खेसारी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार ने कानून लागू किया और जिसकी देखरेख में यह फेल हुआ, वही अब इसका रिव्यू करने का नाटक कर रही है। खेसारी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के BJP में शामिल होने के ऑफर पर भी अपनी स्थिति साफ की।

लापरवाही उनकी और समीक्षा भी वही करेंगे? - खेसारी

मंगलवार को एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद ने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी। इस पर खेसारी लाल यादव ने चुटीले अंदाज में कहा, "बंद करने वाले भी वही लोग हैं और समीक्षा भी वही कराएंगे। अब इसे क्या कहें? कि चोरी भी हमने की है और चोर भी हम ही ढूंढ रहे हैं। लापरवाही उन्हीं की है, उनकी ही सरकार ने शराबबंदी लागू कराई थी और अब वे ही कह रहे हैं कि ग्राउंड पर सक्सेस नहीं है।"

खेसारी ने आगे कहा, "अब यह तो पब्लिक को सोचना है कि चोर भी वही हैं और चोर को पकड़वाने का काम भी वही कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता।" गौरतलब है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूरी तरह शराबबंदी लागू है। इसका मतलब है कि इस कानून को लागू हुए लगभग एक दशक हो गया है। हालांकि, समय-समय पर इसके असर पर सवाल उठते रहे हैं।

मनोज तिवारी के ऑफर पर खेसारी का जवाब

बीते दिनों भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए भोजपुरी में कहा था, "गढ़हा में कूद गइल रहे खेसरिया, अब समझ में आइल बा" (खेसारी गड्ढे में कूद गया था, अब उसे समझ आया है)। तिवारी ने यह भी दावा किया था कि खेसारी जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। इस दौरान मनोज तिवारी ने यह भी कहा था कि जब भी खेसारी लाल यादव उनसे मिले, तो उन्हें भी वैसे ही गले लगाया, जैसे वह पवन सिंह को लगाते हैं।

भाजपा में शामिल होने के दावे पर खेसारी ने बड़े ही सधे हुए और भावुक अंदाज में जवाब दिया, "मैं मनोज भैया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूं और रहूंगा। मुझे उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। वे मेरे आदर्श रहे हैं और उनकी जरूरत जहां पड़ेगी, मैं हमेशा एक छोटे भाई के नाते खड़ा रहूंगा।"

ये भी पढ़ें

‘500 से नहीं होगा, 5000 लाओ, लड़की से मांगो पैसे…’ बिहार पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल
पटना
bihar police viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

18 Feb 2026 07:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चोरी भी उन्होंने की और चोर भी वही… खेसारी लाल यादव का NDA पर तंज, मनोज तिवारी के ऑफर का भी दिया जवाब

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मैथिली ठाकुर ने सदन में सुझाया 'ट्रिपल बेनिफिट' फॉर्मूला, लागू हुआ तो युवाओं और बीमारों को मिलेगा बड़ा फायदा

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर
पटना

'500 से नहीं होगा, 5000 लाओ, लड़की से मांगो पैसे…' बिहार पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल

bihar police viral video
पटना

ममता से लालू तक की बढ़ाई मुसीबत… अब सुलझा रहे NEET छात्रा केस की गुत्थी, कौन हैं CBI ऑफिसर IPS राजीव रंजन?

CBI अफसर IPS राजीव रंजन, NEET Student Death-Rape Case
पटना

विधानसभा में भी हो जाएगी शराब की डिलीवरी… कांग्रेस MLA का दावा, जदयू बोली- सदन में डोलते-डोलते आए थे तेजस्वी

bihar liquor ban, bihar politics, bihar news
पटना

Holi Special Trains: होली स्पेशल भी बेअसर! कन्फर्म सीटों के लिए मारामारी, प्रीमियम ट्रेनों में 'नो रूम'

Holi Special Train
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.