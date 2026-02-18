Video: मैथिली ठाकुर ने सदन में सुझाया ‘ट्रिपल बेनिफिट’ फॉर्मूला, लागू हुआ तो युवाओं और बीमारों को मिलेगा बड़ा फायदा

बिहार विधानसभा में अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर ने एक ध्यानाकर्षण नोटिस के जरिए 'अर्जुन वृक्षारोपण' और इसके औषधीय उपयोग की अहमियत पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने सदन में एक प्लान पेश किया जिससे न सिर्फ बिहार में हरियाली बढ़ेगी बल्कि राज्य के रेवेन्यू और रोजगार में भी बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने इसे "ट्रिपल बेनिफिट" फॉर्मूला बताया, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी, युवाओं को रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा शामिल है। उनका दावा है कि अगर इस प्रस्ताव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाता है, तो बिहार हर्बल दवा के क्षेत्र में एक लीडिंग राज्य बन सकता है।