‘500 से नहीं होगा, 5000 लाओ, लड़की से मांगो पैसे…’ बिहार पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब
Bihar Police Viral Video: बिहार के सारण जिले के छपरा में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले एक युवक को धमकाते और उससे पैसे ऐंठते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे 500 रुपये देने के बाद 5,000 रुपये मांग रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं तो लड़की से मांग कर लाओ।
इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारण के SSP विनीत कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सब-इंस्पेक्टर जगदीश शर्मा और महिला कांस्टेबल इंदु कुमारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। डिपार्टमेंटल जांच भी शुरू कर दी गई है।
पूरा वायरल वीडियो पुलिस की गाड़ी के अंदर का है। पुलिस वालों और पीड़ित के बीच बातचीत सुनी जा सकती है। युवक गिड़गिड़ा रहा है, जबकि वर्दी वाले खुलेआम मोलभाव कर रहे हैं। अब पढ़िए वीडियो में क्या बात हो रही है…
जानकारी के मुताबिक, यह घटना करीब दो महीने पुरानी बताई जा रही है। छपरा टाउन थाना इलाके के गंडक कॉलोनी में पावर हाउस के पास एक युवक और युवती बैठे थे। किसी ने 112 पर कॉल करके तुरंत जानकारी दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।
युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसे गाड़ी में बैठा लिया, जबकि युवती को छोड़ दिया। इसके बाद उससे कथित तौर पर पैसे मांगे गए। युवक ने चुपके से पूरी बातचीत का वीडियो बना लिया। वीडियो में गाड़ी में मौजूद एक सब-इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल और ड्राइवर दिख रहे हैं।
