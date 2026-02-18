‘500 से नहीं होगा, 5000 लाओ, लड़की से मांगो पैसे…’ बिहार पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल

Bihar Police Viral Video: बिहार के सारण जिले के छपरा में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले एक युवक को धमकाते और उससे पैसे ऐंठते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे 500 रुपये देने के बाद 5,000 रुपये मांग रहे हैं और यहां तक ​​कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं तो लड़की से मांग कर लाओ।