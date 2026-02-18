पटना हॉस्टल कांड: ‘बेटी गई, बेटा भी…’ धमकी से हड़कंप, सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिए सख्त निर्देश

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और मौत के बाद अब परिजनों को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। मंगलवार को मृत छात्रा के परिजनों को एक धमकी भरा पर्चा मिला, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। धमकी भरा पर्चा में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, “न मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा दो दिन में।” धमकी भरा यह नोट किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पीड़िता के खिड़की से घर में फेंका गया था। इस मैसेज के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी तत्काल जानकारी पुलिस और CBI अधिकारियों को दी है। इससे पहले शनिवार को भी इस प्रकार का एक धमकी भरा पत्र परिजनों को मिला था। जिसमें लिखा था, “ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे।”।