18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें — UGC बिल पर बीजेपी नेता मिथलेश तिवारी का आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर हमला

UGC बिल पर बिहार में सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। बीजेपी नेता मिथलेश तिवारी ने आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर हमला करते हुए कहा है कि सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 18, 2026

बीजेपी नेता मिथलेश तिवारी - आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र

UGC कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना है रहे और जिसको नहीं रहना है वो अपने घर जाए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी विधायक मिथलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सवर्णो को खदेड़ दें, सवर्णो इतना कमजोर नहीं है। भाई वीरेंद्र पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा कि सवर्णों को भाई वीरेंद्र कमजोर समझने की भूल नहीं करें, वो अपनी औकात में रहें।

जिसको रहना है रहे, जिसको जाना जाए

दरअसल, यह पूरा विवाद भाई वीरेंद्र के UGC बिल पर दिए एक बयान के बाद शुरू हुआ। भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि UGC कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना है वो साथ रहे। जिसको नहीं रहना है वो अपने घर जांए। उन्होंने आगे कहा कि कौन विरोध करता है और कौन इसका समर्थन करता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 85-90 प्रतिशत हैं। हम आगे हैं और हम इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो UGC कानून को लागू करें। सारा विपक्ष इसका समर्थन करेगा। एनडीए पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहले इस बिल को आगे किया और बाद में वे लोग अपने ही लोगों से कोर्ट में इसका विरोध करवा दिया। यह सब नहीं चलेगा। कानून लागू करना ही पड़ेगा।

सूपड़ा साफ हुआ तो आरक्षण की याद आ रही है

भाई वीरेंद्र के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो लोग आज यूजीसी बिल को लेकर हंगामा कर रहे हैं, उन्हें तब अपनी इस जिम्मेदारी याद क्यों नहीं आई। जब आधा सदन उनका ही हुआ करता था। वे सत्ता के केंद्र में हुआ करते थे। मिथिलेश तिवारी ने लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल और कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन की याद दिलाते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र तब कहां थे? उस समय इन सुधारों को क्यों नहीं लागू किया गया? तिवारी ने आगे कहा जब बिहार की जनता ने उनका ‘सूपड़ा साफ’ कर दिया है, तब उनको आरक्षण की याद आ रही है।

सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पदों (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री मुख्यमंत्री) पर समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो विपक्ष इसपर वेवजह तनाव पैदा करने का काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इसपर विचार कर रहा हो, उस पर सदन में टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना के समान है। उन्होंने भाई वीरेंद्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सवर्ण समाज इतना कमजोर नहीं है कि उनके खदेड़ देने से भाग जायेगा। वो सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें।

ये भी पढ़ें

बिहार के ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत: जून से वेबसाइट पर मिलेंगे पुराने डीड और रजिस्ट्री पेपर
पटना
Land settlement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Feb 2026 07:54 am

Published on:

18 Feb 2026 07:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें — UGC बिल पर बीजेपी नेता मिथलेश तिवारी का आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर हमला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BPSC TRE 4 डेट्स घोषित: एग्जाम सितंबर में, रिजल्ट नवंबर में होगा जारी

BPSC Office Photo – BPSC
पटना

पटना हॉस्टल कांड: CBI की हिरासत में पीड़िता का भाई, परिजनों से हुई लंबी पूछताछ

CG News: रावतपुरा सरकार व अन्य 12 के खिलाफ चालान पेश, सीबीआई ने बताया कैसे हुआ मान्यता बढ़ाने घूसखोरी का खेल
पटना

'बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में', NEET छात्रा के परिजनों को फिर मिली धमकी

NEET Student Rape-Death Case
पटना

चार्टर प्लेन से सफर करने वाले बिहार के IAS कौन? बचाव में उतरे नीतीश के मंत्री, बोले- क्या पिछड़ों को…

bihar news, IAS निलेश देवरे
पटना

'भ्रष्टाचार ने मुझे BDO से MLA बना दिया...' तेजस्वी के विधायक ने सुनाई राजा-रानी की कहानी, मंत्री को भी घेरा

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.