सवर्णों को कमजोर समझने की भूल नहीं करें — UGC बिल पर बीजेपी नेता मिथलेश तिवारी का आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर हमला

दरअसल, यह पूरा विवाद भाई वीरेंद्र के UGC बिल पर दिए एक बयान के बाद शुरू हुआ। भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि UGC कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना है वो साथ रहे। जिसको नहीं रहना है वो अपने घर जांए। उन्होंने आगे कहा कि कौन विरोध करता है और कौन इसका समर्थन करता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 85-90 प्रतिशत हैं। हम आगे हैं और हम इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो UGC कानून को लागू करें। सारा विपक्ष इसका समर्थन करेगा। एनडीए पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहले इस बिल को आगे किया और बाद में वे लोग अपने ही लोगों से कोर्ट में इसका विरोध करवा दिया। यह सब नहीं चलेगा। कानून लागू करना ही पड़ेगा।