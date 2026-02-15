बिहार के ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत: जून से वेबसाइट पर मिलेंगे पुराने डीड और रजिस्ट्री पेपर

डिपार्टमेंट ने साथ ही म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) केस के लिए टाइमलाइन भी टाइट कर दी है। अधिकारियों को बिना विवाद वाले उत्तराधिकार या सेल-बेस्ड म्यूटेशन का म्यूटेशन एक हफ़्ते के अंदर निपटाने के लिए कहा गया है। विवादित केस में, इसकी डेडलाइन 11 दिन है। प्रिविलेज्ड रैयतों (स्पेशल कैटेगरी) के लिए म्यूटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तय किया गया है। कागज़ों में आम गलतियों और जाति से जुड़े करेक्शन वाली ज़मीन के म्यूटेशन के लिए 15 दिन तय किए गए हैं। मुश्किल केस के लिए अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन का टारगेट दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि पिछले दो सालों में दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन डिस्पोज़ल रेट लगभग 25% से बढ़कर 75% हो गए हैं, और मार्च 2026 के आखिर तक 46 लाख से ज़्यादा पेंडिंग एप्लीकेशन क्लियर कर दिए गए हैं। चल रहे लैंड सर्वे के तहत 40 लाख से ज़्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट है।