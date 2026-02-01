कहां हैं अनुष्का यादव? भाई आकाश यादव के वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप, तेज प्रताप के समर्थकों ने खड़े किए सवाल

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो आकाश यादव का कहा जा रहा है। ऑडियो में आकाश यादव किसी से बात करते सुनाई दे रहे हैं। जिसमें वे कह रहे हैं कि अनुष्का यादव जो तारा दीदी को कह रही है कि यह मेरा राइट है, तोअनुष्का यादव को कह देंगे कि उसका क्या राइट है और क्या हिम्मत है..... धमकी भरे आकाश यादव का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। पत्रिका ने ऑडियो के वायरल होने के बाद आकाश यादव से कई दफा बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इसकी वजह से पत्रिका वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन, इस वायरल ऑडियो को लेकर बिहार में एक बार फिर से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है।