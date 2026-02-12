उज्जैनी पर सस्पेंस खत्म! अनुष्का यादव के भाई ने खोला राज, तेज प्रताप यादव को बताया परिवार का सदस्य

उज्जैनी के पिता कौन हैं? इस सवाल का जवाब देने से इंकार करते हुए आकाश यादव ने कहा कि ये नाम मैं सार्वजनिक मंच से नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि संबंधित व्यक्ति को जान का खतरा है, वे कानूनी जटिलताओं में उलझे हुए हैं। ऐसे में हम किसी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। समय आने पर सब कुछ बता देंगे। लेकिन बच्ची को पिता के नाम के लिए मीडिया के जरिए नहीं आयेंगे। परिवार की बात परिवार में ही होगी। तेज प्रताप यादव की ओर से अनुष्का से किसी प्रकार के संबंधों से इंकार करने पर उन्होंने कहा कि वे जब हमारे घर आए थे, उन्होंने ही तब खुद पारिवारिक संबंध की बात कही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने आगे कहा कि हमने तो कोई फोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया ?